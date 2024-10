Nejlepší ETF fondy 2024 – cesta k pasivnímu investování?

Doba čtení: 6 minut(y)

Dlouhodobé investování do ETF fondů bylo velmi výnosné během posledních dvou desetiletí. Burzovně obchodované fondy stále nabízejí investorům řadu nepřekonatelných příležitostí. Jaké jsou trendy v ETF fondech na aktuální rok?

ETF fondy se staly populárními během posledních několika desetiletí. Od vzniku prvního indexového fondu v roce 1976, který založil John Bogle z Vanguardu, si ETF fondy upevnily své trvalé místo mezi hlavními světovými třídami aktiv. O 14 let později, po vzniku prvního indexového fondu Vanguard S&P 500, uvedla Torontská burza první burzovně obchodovaný fond. Díky ETF fondům dnes mají miliony investorů po celém světě možnost investovat do dobře definovaných tříd aktiv. Největší vydavatel ETF fondů, BlackRock (iShares), zaznamenal miliardové zisky díky rostoucím přílivům do ETF. Diverzifikované a zjednodušené investování – možné samostatně, bez vysokých poplatků, které účtují vzájemné fondy. Přímá expozice na globálních trzích je nyní snazší než kdykoli předtím.

Mnoho investorů má zájem o potenciál ETF fondů vzhledem k dlouhodobě skvělému průběhu amerického akciového trhu. Index 500 největších amerických společností kótovaných na Newyorské burze, S&P 500, dlouhodobě přináší investorům o 5 % více než desetileté státní dluhopisy (a průměrně 10 % ročně za posledních 100 let). To souvisí jak s úspěšným hospodářským trendem, tak s měnovou politikou. V důsledku toho do S&P 500 plynuly masivní částky peněz a dlouhodobí držitelé ETF fondů v posledních letech neměli důvod si stěžovat.

ETF fondy pomohly „demokratizovat“ finanční trhy tím, že otevřely přístup k akciovému trhu milionům lidí prostřednictvím indexových fondů a fondů sledujících akcie společností či aktiva ve vybraných sektorech. Například komoditní ETF, ETF nových technologií nebo dluhopisové ETF. V následujícím příspěvku uvedeme 7 oblíbených ETF fondů a vysvětlíme, jaké jsou výhody a nevýhody investování do ETF. Tyto aktiva, společně s Investičními plány, mohou významně pomoci vybudovat dlouhodobé investiční portfolio. Jakým způsobem? Podívejme se níže.

ETF – Výhody a nevýhody

ETF fondy nezaručují návratnost investice. Úroveň výnosů z investování do nich je určena tím, jak trh ocení to, co mají ve svém portfoliu (akcie, dluhopisy atd.), nebo chováním cen aktiv, která sledují (např. ceny plynu, zlata, stříbra atd.). Mají své výhody a nevýhody, které níže popisujeme, aby potenciální investoři mohli analyzovat jejich potenciál a rizika. Zde jsou některé z nich.

Výhody

Ideální pro dlouhodobé investory preferující pasivní investiční styl.

Nízká vstupní bariéra, nízké poplatky (TER) a vysoká likvidita.

Omezené riziko a možnost diverzifikace portfolia.

Nižší volatilita fluktuací hodnoty investice.

Pro začátečníky i pokročilé investory.

Možnost investování do široké škály aktiv jako jsou indexy, dluhopisy nebo komodity.

Investor může být jistý, že indexový fond přesně kopíruje výkonnost akciových indexů, například S&P 500 nebo Nasdaq 100.

Nevýhody

Nemusí být vhodné pro obchodníky a krátkodobé investory preferující agresivní investiční styl.

Nižší riziko je vyváženo možnými nižšími výnosy.

Vybraný burzovně obchodovaný fond investorem může zaostávat za nejlepšími společnostmi nebo indexy během býčích trhů.

Diverzifikace nezaručuje výnosy a může také vést ke ztrátám.

V portfoliu mohou některé burzovně obchodované fondy kazit výkon těch, které se daří.

Riziko nesouladu ETF v portfoliu.

Nadměrná koncentrace kapitálu v pasivních investicích může omezit možnosti alokace kapitálu do rizikovějších aktiv (možnost výjimečných výnosů).

Indexové ETF fondy obvykle poskytují investorům záruku, že dlouhodobě přesně replikují výnosy podkladového nástroje. Zde můžeme vidět iShares Core S&P UCITS, který sleduje jeho index S&P 500 Net Total Return. Výkon indexového ETF od iShares je dokonce „lepší“ s celkovým výnosem 204 % od roku 2013 oproti 194% výnosu indexu S&P 500 NTR. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Nejoblíbenější ETF fondy

Burzovně obchodované fondy (ETF) nabízejí investorům expozici téměř ke každé třídě aktiv:

Indexy akciových trhů (americké indexy, evropské indexy, rozvíjející se trhy atd.).

ETF fondy zaměřené na vybrané sektory (například nové technologie, banky, biotechnologie atd.).

Zelené investice a ESG (obnovitelná energie, elektromobily atd.).

Dluhopisy (od korporátních vysokovýnosových dluhopisů, amerických 10letých „státních dluhopisů“).

Energie a materiály (např. komoditní ETF na zemní plyn, měď).

Drahé kovy (zlato, stříbro).

Dividendové akciové ETF (model ETF „distribuující“).

Co je dobré vědět?

Výsledek jakéhokoli burzovně obchodovaného fondu je úzce závislý na budoucím, obvykle v krátkodobém horizontu nepředvídatelném, vývoji na globálních trzích a v ekonomice.

V dlouhodobém horizontu by silná globální ekonomika měla být vnímána jako pozitivní faktor pohánějící akciový trh – rostoucí spotřeba znamená vyšší zisky firem a možnost překonání očekávání analytiků.

Rozhodnutí centrálních bank mohou ovlivnit nejen akciový trh, ale zejména dluhopisy (dluhopisové ETF), ale také... drahé kovy nebo energetické komodity. Nezapomeňte na vlastní výzkum a získávání finančních znalostí – i když investujete pasivně.

Základní finanční zásada říká, že čím nižší je riziko, tím nižší jsou potenciální výnosy z investice. Tato teorie také naznačuje její opak – za přijetí vyššího rizika mohou investoři očekávat vyšší odměnu (ale není řečeno, že ji kdy dostanou).

Podrobné informace o každém burzovně obchodovaném fondu lze najít na webových stránkách jeho vydavatele. V případě ETF od iShares je za jejich vydání zodpovědná instituce BlackRock.

Investoři mohou ETF prodávat kdykoli chtějí – když jsou burzy otevřené.

7 nejoblíbenějších ETF fondů

iShares Core MSCI World UCITS (EUNL.DE)

Určeno pro dlouhodobé investory, může být základem portfolia posuzující dlouhodobé růstové příležitosti ve vyspělých zemích. MSCI World pokrývá 85 % kótovaných akcií ve 23 světových ekonomikách, což znamená geografickou diverzifikaci a alokaci mezi jednotlivé vyspělé země, jako jsou USA, Kanada, Německo, Švýcarsko nebo Velká Británie. Toto ETF má ve svém jádru portfolia dobře rozvinuté společnosti s globálním podnikáním a poskytuje velkou expozici na americkém trhu.

iShares S&P 500 UCITS (SXR8.DE)

Tento ETF fond zaručuje expozici na 500 dobře zavedených amerických veřejně obchodovaných společností, které často působí globálně. Explozice na index S&P 500 Net Total Return znamená, že ETF odráží výnos indexu S&P 500 plus dividendy vyplácené společnostmi v něm uvedenými (daň z dividend). Složení indexu S&P 500 se v průběhu času mění – některé společnosti opouštějí index a jsou nahrazeny novými podniky, které v něm debutují. ETF fondy berou tento fakt v úvahu a nevyžadují od investora aktivní správu portfolia. Koupí tohoto ETF je investor ujištěn, že jeho kotace budou odrážet ty indexu S&P 500 – za všech ekonomických podmínek a také v dlouhodobém horizontu.

iShares Nasdaq 100 UCITS (SXRV.DE)

Investování do tohoto ETF znamená širokou expozici na americké sektory nových technologií, jako je software, hardware, polovodiče, digitální reklama a také umělá inteligence. Navíc jsou investičním benchmarkem také společnosti z biotechnologie, maloobchodu a velkoobchodu nebo telekomunikací. Tento index je ovládán velkými a středně velkými společnostmi. Je známý jako benchmark globálních technologických sentimentů a jejich dynamiky.

iShares MSCI World SRI UCITS (2B7K.DE)

Index se skládá z několika set společností s velmi vysokými hodnoceními ESG (Environmentální – Sociální – Správní – tedy čistá energie, ekologie, sociální odpovědnost a správa společností). Index zkoumá společnosti z hlediska jejich expozice v obranném průmyslu (včetně jaderných zbraní, kontroverzních konvenčních zbraní), alkoholu, hazardních her nebo geneticky modifikovaných organismů. Další omezení se také vztahují na zelenou energii a ochranu životního prostředí, díky dalším omezením pro společnosti v odvětvích uhlí, ropných písků, výroby energie, těžby plynu a ropy. Obzvláště zajímavé pro investory, kteří výše než cokoliv jiného cení investice, které splňují etická a environmentální kritéria.

iShares Core MSCI Europe (IMAE.NL)

Tento ETF fond poskytuje investorům širší expozici na akciový trh tím, že investuje pouze do evropských akcií. Současně vysoký počet diverzifikovaných akcií ze společností rozvinutých zemí může být součástí dlouhodobého pohledu na Evropu jako důležitého finančního (švýcarské bankovnictví – UBS), průmyslového (automobilový průmysl – Volkswagen, BMW, Porsche nebo Mercedes), spotřebního (Nestlé), zdravotnického (Novo Nordisk) a luxusního (LVMH) globálního hráče.

iShares MSCI Asia EM (CEBL.DE)

Tento ETF fond nabízí investorovi diverzifikovanou expozici na asijské akcie, a také na akcie z Indie nebo Vietnamu, které mohou mít ještě vyšší růstový potenciál než Čína kvůli růstu populace a velkému počtu úspěšných technologických společností.

iShares Core MSCI World EM IMI (IS3N.DE)

Přístup k rozvíjejícím se trhům může být pro některé investory omezený, ale iShares Core MSCI World EM IMI je zde, aby tento „problém“ vyřešil. Index poskytuje expozici na více než 2 800 společností ze zemí jako je Čína, Brazílie, Indie nebo dokonce Vietnam. Díky tomu investoři nezmeškají skrytý růstový potenciál malých společností mimo rozvinuté ekonomiky. Tento ETF může být rizikovější kvůli vyššímu počtu malých zemí z „exotických“ trhů, ale stále může být velmi důležitým jádrem diverzifikovaného, globálního portfolia.