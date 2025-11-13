Akcie týdne – CVS Health Corp (13. 11. 2025)

CVS Health Corporation je společnost, která je již řadu let součástí každodenního života milionů Američanů. Její lékárny jsou přítomny téměř v každém městě a díky zdravotnímu pojištění a lékařským službám může působit na několika frontách současně. Ačkoliv je často považována za defenzivní společnost, CVS nezůstává stát na místě.
Rostoucí počet zákazníků vyhledávajících zdravotní péči a schopnost těžit z dynamiky trhu dělají ze společnosti stabilní hráče ve světě plném nejistoty.
Pro investory to představuje příležitost spojit bezpečnost s účastí na trhu, který nadále roste spolu se společenskými potřebami.
Profil podnikání
Historicky byl hlavním zdrojem tržeb segment Health Services, který zahrnuje zdravotnické a maloobchodní lékárenské služby, a v roce 2018 tvořil více než polovinu celkových tržeb společnosti.
Postupem času však jeho podíl na tržbách klesal, zatímco na významu nabývaly segmenty Health Care Benefits a Pharmacy & Consumer Wellness. Od roku 2019 segment Health Care Benefits, který zahrnuje veřejné i komerční zdravotní pojištění, výrazně rostl. Tento růst je podporován zvyšující se poptávkou po soukromém a státním pojištění i začleněním nových modelů poskytování zdravotní péče, jako jsou Oak Street Health a Signify Health.
Současně segment Pharmacy & Consumer Wellness postupně posiloval svou roli prostřednictvím investic do technologií zákaznických služeb, zavádění formátů wellness prodejen, růstu prodeje léků na předpis včetně specializovaných terapií a akvizic aktiv ze sítě Rite Aid.
Analýza struktury tržeb podle procenta ukazuje, že do roku 2024 tvořil segment Health Services přibližně jednu třetinu celkových tržeb, zatímco segmenty Health Care Benefits a Pharmacy & Consumer Wellness přispívaly podobným dílem.
Prognózy pro roky 2025 a 2026 naznačují, že všechny tři segmenty budou tvořit zhruba rovné podíly na tržbách, což odráží postupnou diverzifikaci a vyváženost zdrojů příjmů společnosti.
Zatímco Health Services zůstává důležitým motorem tržeb, segmenty Health Care Benefits a Pharmacy & Consumer Wellness hrají stále významnější roli. Jsou poháněny jak demografickými trendy, jako je stárnutí populace a rostoucí výdaje na zdravotní péči, tak měnícími se potřebami trhu, které vyžadují pohodlná a integrovaná zdravotnická řešení.
Transformace obchodního modelu CVS ukazuje posun od tradiční lékárny k uceleným zdravotnickým a wellness řešením, čímž dochází k diverzifikaci příjmů a posílení odolnosti vůči tržní volatilitě.
Finanční analýza
Nedávné kvartální výsledky CVS Health a výhledy do konce roku 2025 potvrzují, že společnost si udržuje silné základy a stabilní růst tržeb i přes dočasné výzvy.
Tržby dlouhodobě stabilně rostou a očekává se, že v růstu budou pokračovat, což odráží silnou tržní pozici a trvalou poptávku po zdravotnických a lékárenských službách.
Periodické výkyvy mají sezónní charakter a nenarušují dlouhodobý růstový trend.
Dočasný pokles ziskovosti ve třetím čtvrtletí roku 2025 byl způsoben jednorázovými událostmi, nikoliv zhoršením provozního výkonu.
Největší dopad měl odpis goodwillu ve výši přibližně 5,7 miliardy USD v segmentu Health Care Delivery, který zahrnuje kliniky Oak Street Health a Signify Health.
Přecenění aktiv a omezení expanze v této části podnikání byly účetními kroky, které dočasně ovlivnily EBITDA, ale neměly vliv na skutečnou provozní efektivitu.
Dalšími menšími jednorázovými položkami byly rezervy na restrukturalizaci a prodej společnosti Omnicare.
Přestože tyto události dočasně snížily ziskovost, podporují optimalizaci portfolia a organizační efektivitu z dlouhodobého hlediska.
Analýza podle segmentů ukazuje, že negativní dopad byl koncentrován v segmentu Health Services, zatímco segmenty Health Care Benefits a Pharmacy & Consumer Wellness zůstaly stabilní a vykázaly meziroční zlepšení marží i tržeb.
EBITDA zůstala kladná po většinu období 2019–2025, což potvrzuje provozní efektivitu.
Negativní EBITDA ve třetím čtvrtletí 2025 byla výhradně důsledkem odpisu goodwillu.
Současně ROIC dočasně klesl k nule, zatímco WACC zůstal stabilní v rozmezí 5–7 %, což ukazuje, že náklady na kapitál se nezvýšily i přes dočasný pokles ziskovosti.
Tento dočasný pokles výsledků neměl negativní dopad na vnímání společnosti trhem.
Od začátku roku 2025 do listopadu vzrostly akcie CVS o více než 80 %, čímž jasně překonaly indexy Nasdaq-100 a S&P 500 i konkurenta UnitedHealth Group, jehož akcie klesly téměř na polovinu.
Toto silné zhodnocení potvrzuje, že investoři vnímali pokles EBITDA jako dočasný a účetní, nikoliv jako známku zhoršující se kvality podnikání.
Základní finanční ukazatele CVS zůstávají silné. Společnost udržuje vysokou likviditu a efektivně realizuje restrukturalizační program zaměřený na zlepšení efektivity v segmentu Health Services.
Prognózy naznačují, že EBITDA se ve čtvrtém čtvrtletí 2025 vrátí do kladných hodnot a ROIC opět překročí náklady na kapitál, což obnoví plnou provozní ziskovost.
Ve střednědobém horizontu vstupuje CVS do stabilizační fáze s potenciálem obnovy finanční výkonnosti a dalšího posílení své pozice předního poskytovatele zdravotní péče ve Spojených státech.
Výhled
Americký trh zdravotní péče vstupuje do období dynamické strukturální transformace. Počet obyvatel USA přesáhl 335 milionů a stále roste.
V tomto prostředí zůstává CVS Health díky svému integrovanému obchodnímu modelu, který kombinuje lékárny, pojištění a zdravotní služby, jedním z hlavních příjemců tržních trendů.
Společnost má unikátní infrastrukturu, která zahrnuje maloobchodní a klinické sítě i vlastní pojišťovací kanály, což jí umožňuje efektivně reagovat na měnící se potřeby trhu.
Finanční prognózy do roku 2030 ukazují, že CVS vstupuje do nové fáze růstu, která spojuje stabilitu s potenciálem další expanze.
- V základním scénáři se očekává, že tržby společnosti porostou stabilně v následujících letech, což odráží solidní růst ve srovnání s úrovní roku 2024. Tento růst je podpořen silou segmentů Health Care Benefits a Pharmacy & Consumer Wellness, stejně jako dopady restrukturalizace a optimalizace nákladů v segmentu Health Services.
- V optimistickém scénáři je růst tržeb ještě vyšší díky rozšíření pojišťovacích služeb, rozvoji sítě klinik a zavádění inovativních maloobchodních formátů zaměřených na wellness. V tomto scénáři CVS posiluje svou pozici lídra v oblasti zdravotní péče nové generace ve Spojených státech.
- I v konzervativním scénáři, kdy dochází k vyšším nákladovým tlakům a pomalejší expanzi, si společnost udržuje stabilní růst tržeb. V sektoru, který je charakterizován vysokými bariérami vstupu a nízkou elasticitou poptávky, představuje tento výsledek velmi solidní výkonnost, která potvrzuje odolnost obchodního modelu CVS a konkurenční výhodu.
Pro investory to znamená, že CVS Health má dlouhodobou růstovou trajektorii, založenou na silných základech, rostoucí poptávce, diverzifikaci tržeb a vysoké provozní efektivitě. Společnost udržuje růst tržeb, vysokou likviditu a efektivně realizuje restrukturalizační program zaměřený na zvýšení efektivity v segmentu Health Services.
Prognózy naznačují, že EBITDA marže se v nadcházejících čtvrtletích vrátí na předchozí úrovně a ziskovost se bude postupně zotavovat díky úsporám nákladů a rostoucím tržbám v klíčových segmentech.
Ve střednědobém horizontu vstupuje CVS do stabilizační fáze s potenciálem obnovy finanční výkonnosti a dalšího posílení své pozice jako jednoho z lídrů amerického trhu zdravotní péče.
Ocenění
Předkládáme ocenění společnosti CVS Health Corp metodou diskontovaných peněžních toků (DCF). Tento výpočet slouží pouze pro informační účely a neměl by být považován za investiční doporučení ani přesné ocenění.
Analýza je založena na základním scénáři finančních prognóz, který předpokládá pokračující stabilní růst tržeb a obnovu provozních marží po dočasném poklesu ve třetím čtvrtletí 2025.
Model počítá s náklady na kapitál (WACC) ve výši 6 %, což odpovídá sektoru zdravotnictví a farmacie, který se vyznačuje stabilními peněžními toky a defenzivním rizikovým profilem.
Terminální hodnota byla odhadnuta při konzervativní míře růstu 2 %. Ostatní finanční parametry byly průměrovány na základě výsledků za posledních pět let.
Na základě této analýzy se reálná hodnota jedné akcie CVS Health odhaduje přibližně na 117,72 USD, ve srovnání s aktuální tržní cenou 80,30 USD, což představuje potenciální růst o 47 %. Tento odhad odráží silné provozní základy a očekávané obnovení marží ve střednědobém horizontu, při zachování stabilního růstu ve všech třech obchodních segmentech.
Technický pohled na graf
Akcie CVS Health se aktuálně nacházejí ve velmi silném růstovém trendu. Cena výrazně překonala všechny klíčové klouzavé průměry a ustálila se nad hranicí 80 USD.
Společnost má stále významný růstový potenciál, protože zde stále existuje prostor k dosažení historických maxim z let 2021 a 2022, kdy se akcie obchodovaly kolem 105–110 USD.
To naznačuje, že současné cenové úrovně mohou představovat fázi obnovy hodnoty po předchozím oslabení.
Nadcházející čtvrtletí, pokud společnost úspěšně naplní restrukturalizační plány a zlepší ziskovost, by mohla investorům nabídnout další růstové příležitosti.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Pšenice klesá po vyšších než očekávaných údajích ve zprávě WASDE
Výprodej akcií Alibaba pokračuje kvůli obavám Bílého domu o národní bezpečnost📌
Shrnutí výsledkové sezóny v USA 🗽Co ukazují nejnovější data FactSet
US Open: US100 zahajuje pokus o odraz 🗽Akcie Micron poblíž historických maxim📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.