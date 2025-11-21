Akcie týdne – NVIDIA (21. 11. 2025)

Nvidia je již dlouho jedním z nejdůležitějších hráčů ve světě umělé inteligence. Společnost, která začínala na herním trhu, dnes tvoří klíčovou část výpočetní infrastruktury pro nejnovější generativní modely i řešení využívaná ve vědě a průmyslu. Její čipy pohánějí datová centra, výzkumné laboratoře i firmy vyvíjející pokročilé AI systémy.
Nejnovější finanční výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2026 potvrzují, že poptávka po AI akcelerátorech nadále roste. Segment datových center nejen posílil svou vedoucí pozici, ale zároveň ukázal schopnost Nvidie škálovat provoz bez kompromisů v oblasti kvality a výkonu. Společnost současně buduje celé technologické ekosystémy, včetně softwaru, sítí a platforem, které umožňují tvorbu a trénink složitých modelů ve velkém měřítku.
Tato zpráva analyzuje nejnovější kvartální data, popisuje vývoj v jednotlivých klíčových segmentech a upozorňuje na hlavní faktory, které mohou ovlivnit budoucnost společnosti. Než se podíváme na širší obraz, začněme klíčovými finančními údaji za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2026.
Vynikající výsledky za Q3 2026
Nvidia opět potvrdila svou klíčovou roli ve vývoji AI, když ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2026 vykázala tržby ve výši 57 miliard USD. To představuje 22% nárůst oproti předchozímu čtvrtletí a meziroční růst o 62 %. Tento růst není jen otázkou rozsahu – jasně ukazuje dominanci společnosti v rámci globální digitální transformace.
Hrubá marže zůstává velmi vysoká, na úrovni přibližně 73,4 %. Navzdory vysokým investicím do výzkumu, vývoje a rozšiřování provozu dokáže společnost efektivně převádět tržby na zisk. Provozní náklady včetně výzkumu, vývoje a administrativy činily 5,839 miliardy USD, zatímco provozní zisk dosáhl 36 miliard USD. Čistý zisk činil téměř 32 miliard USD, což znamená zisk na akcii ve výši 1,30 USD. Výsledky překonaly očekávání analytiků a ukazují schopnost společnosti generovat silné peněžní toky i přes makroekonomickou nejistotu.
Hlavním tahounem růstu zůstává segment datových center s rekordními tržbami 51,2 miliardy USD. Ty jsou taženy nejen rostoucí poptávkou, ale i inovativní architekturou Blackwell GPU, která kombinuje vysoký výkon s energetickou účinností, a strategickými partnerstvími s hlavními hráči v oblasti cloudu a AI. To upevňuje pozici Nvidie jako základu globální AI infrastruktury. Silnou pozici si udržuje také herní segment, který vygeneroval tržby 4,3 miliardy USD a odráží tak vyvážený obchodní model kombinující spotřebitelské inovace s byznysem datových center.
Pro příští čtvrtletí Nvidia očekává tržby kolem 65 miliard USD při zachování vysokých marží, což dokládá její ambici nejen udržet, ale dále posílit svou dominanci.
Úspěch společnosti není založen pouze na aktuálních výsledcích. Analýza posledních let ukazuje, že Nvidia konzistentně překonává tržní očekávání jak v tržbách, tak v zisku na akcii. Před zveřejněním výsledků za Q3 2026 analytici očekávali tržby kolem 55,2 miliardy USD a zisk na akcii 1,26 USD – skutečná čísla tyto odhady překonala. Tato konzistence odráží stabilní a udržitelný růst společnosti a její schopnost efektivně fungovat v rychle se vyvíjejícím technologickém sektoru. To posiluje důvěru investorů a potvrzuje roli Nvidie jako jednoho z pilířů globální technologické revoluce.
Čtvrtletní finanční údaje potvrzují impozantní růst společnosti. Tržby od roku 2023 dynamicky rostou a dosahují rekordních hodnot. Čistý zisk se rovněž blíží hranici 32 miliard USD. Stabilní a vysoké provozní i čisté marže ukazují na efektivní kontrolu nákladů a provozní výkonnost.
EBITDA prudce roste a ve třetím čtvrtletí 2026 přesáhla 37 miliard USD. Návratnost investovaného kapitálu zůstává nad 80 %, což svědčí o výjimečné efektivitě využívání zdrojů. Relativně nízké náklady na kapitál odrážejí silnou konkurenční pozici a schopnost generovat hodnotu pro akcionáře. Tato kombinace růstu, ziskovosti a efektivního řízení tvoří pevný základ pro další rozvoj a upevnění vedoucího postavení v odvětví.
Nvidia svou pozici systematicky posiluje zejména díky rychlému růstu v segmentu datových center. Od začátku roku 2024 tržby v této oblasti rostou impozantním tempem a ve čtvrtletních výsledcích vykazují meziroční růsty v řádu stovek procent. Tento segment generuje většinu příjmů společnosti a předpokládá se, že do konce roku 2026 přesáhne 56 miliard USD.
Herní segment, přestože je volatilnější, se zotavuje z poklesů z počátku roku 2024 a nadále výrazně přispívá k celkovému výkonu společnosti. Do konce roku 2026 se očekávají tržby přibližně ve výši 4 miliard USD. Segment automobilového průmyslu rovněž stabilně roste – z necelých 300 milionů USD se dostal nad 680 milionů USD, přičemž výkyvy v tržbách odrážejí rostoucí zájem i investice. Ostatní oblasti, jako jsou OEM a další segmenty, i když menší, rovněž vykazují solidní růst a narůstající význam v rámci celkového podnikání. Tyto trendy potvrzují efektivní diverzifikaci příjmů společnosti Nvidia, která tím posiluje své vedoucí postavení v digitální transformaci a v oblasti umělé inteligence.
Přehled ocenění
K ocenění společnosti Nvidia jsme použili metodu diskontovaného peněžního toku (DCF). Je důležité zdůraznit, že tato analýza slouží pouze k informačním účelům a neměla by být považována za investiční doporučení či přesnou predikci vývoje ceny akcie.
Naše projekce počítají s průměrným ročním tempem růstu tržeb v rozmezí 40 až 60 % během několika následujících let. V dalších letech očekáváme postupný pokles tempa růstu v důsledku nasycení trhu a rostoucí konkurence.
Architektura GPU Blackwell se stává klíčovým prvkem strategie Nvidie pro nadcházející roky. Nejnovější čipy vzbudily mimořádný zájem, který výrazně překonal původní očekávání. Právě Blackwell je hnacím motorem globálního rozmachu AI hardwaru díky svému výjimečnému výkonu a schopnosti trénovat a nasazovat nejpokročilejší AI modely. Tato architektura umožňuje Nvidii udržet si dominantní postavení v segmentu datových center i nejmodernějších čipů, což je základem pro další dynamický růst.
Do ocenění jsme zahrnuli vážené průměrné náklady na kapitál (WACC) ve výši přibližně 10 %, což odpovídá aktuálním tržním podmínkám a specifikům technologického sektoru. Nvidia má mírnou zadluženost, kterou efektivně řídí, takže náklady na dluh mají omezený, ale nezanedbatelný dopad na celkové kapitálové náklady. Terminální růst jsme odhadli na 2 %, přičemž ostatní parametry vycházejí z průměrů za posledních pět let.
Na základě těchto předpokladů vychází vnitřní hodnota akcie Nvidia na přibližně 313 USD, což znamená růstový potenciál okolo 78 % oproti aktuální tržní ceně kolem 175 USD. Současné ocenění tak pravděpodobně plně neodráží reálnou hodnotu a růstové vyhlídky společnosti. Nvidia má příležitost k dalšímu dynamickému růstu, který podporuje rostoucí poptávka po špičkových řešeních v oblasti AI, datových center, herního průmyslu a další generace architektury Blackwell, jež získává globální uznání.
