Ceny kávy se propadly po zrušení amerických cel na dovoz z Brazílie

-
USA zrušily 40% clo na brazilskou kávu a další zemědělské produkty, což spustilo prudký pokles cen.
-
Arabica klesla o 4,6 %, robusta o 5 %, krátce po oznámení dokonce o více než 6–8 %.
-
Zrušení cel má snížit tlak na americké spotřebitele a pomoci prezidentovi Trumpovi čelit nevoli veřejnosti kvůli cenám potravin.
-
Přes krátkodobý propad zůstává strukturální nedostatek arabiky a nízké zásoby limitujícím faktorem dalšího poklesu.
-
USA zrušily 40% clo na brazilskou kávu a další zemědělské produkty, což spustilo prudký pokles cen.
-
Arabica klesla o 4,6 %, robusta o 5 %, krátce po oznámení dokonce o více než 6–8 %.
-
Zrušení cel má snížit tlak na americké spotřebitele a pomoci prezidentovi Trumpovi čelit nevoli veřejnosti kvůli cenám potravin.
-
Přes krátkodobý propad zůstává strukturální nedostatek arabiky a nízké zásoby limitujícím faktorem dalšího poklesu.
Globální ceny kávy zaznamenaly prudký pokles poté, co americký prezident Donald Trump nečekaně zrušil 40% cla na dovoz brazilských zemědělských produktů, včetně kávy a kakaa. Tento krok přichází v reakci na rostoucí tlak ze strany amerických spotřebitelů, kterým se nelíbí vysoké ceny potravin, a zároveň na klesající popularitu prezidenta, jak ukazuje průzkum Reuters/Ipsos.
Ceny kávy v americkém maloobchodu v září meziročně vzrostly o 40 %, částečně právě kvůli těmto clům. Brazílie jako největší světový producent kávy zásobuje USA, největšího spotřebitele, zhruba třetinou své produkce. Odstranění obchodních bariér tedy okamžitě ovlivnilo ceny na trzích.
Na burze ICE klesly futures na arabicu o 4,6 % na 3,5925 USD za libru, přičemž dříve během dne se propadly až o více než 6 % na dvouměsíční minimum. Futures na robustu, používanou hlavně v instantní kávě, se propadly o 5 % na 4 400 USD za metrickou tunu, krátce po otevření trhu až o 8 %.
Navzdory prudké reakci trhu někteří obchodníci zůstávají klidní. Evropský obchodník z přední kávové obchodní společnosti uvedl: „Trh to teprve zpracovává. Možný další pokles? Možná, ale nemyslím si, že se dostaneme pod 3 USD/libru. Pokud něco, tak bych nákup zvažoval při jakémkoliv poklesu, který tato zpráva způsobí.“
Argumentuje tím, že globální nabídka arabiky zůstává napjatá, zásoby jsou nízké, výkupní zájem přetrvává a stále hrozí rizika související s počasím, zejména kvůli jevu La Niña, který může narušit úrodu.
Graf Coffee (H1)
Na grafu kávy (CFD) je zřetelný prudký výprodej, který následoval po oznámení zrušení cel na brazilskou kávu ze strany USA. Cena spadla až k hladině 352,5 USD, než došlo k částečnému odrazu a stabilizaci kolem 360,60 USD. Tento pokles následoval po delším období konsolidace těsně pod klouzavým průměrem EMA 50 (377,09 USD) a výrazně níže pod SMA 100 (388,06 USD). CCI se propadl hluboko do přeprodaného pásma (-129,9), což potvrzuje silný výprodejový tlak a potenciál pro technický odraz. Momentum je těsně pod nulou, ale začíná mírně růst, což značí první známky stabilizace po propadu. Objemy během poklesu výrazně vzrostly, což indikuje panické výprodeje a silnou reakci trhu na fundamentální zprávu. Přestože došlo ke krátkodobému oživení, cena zůstává hluboko pod klíčovými průměry, což omezuje růstový potenciál.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Akcie týdne – NVIDIA (21. 11. 2025)
Lilly a Novo zvyšují dostupnost léků na obezitu
Meta začíná obchodovat s elektřinou kvůli AI. Chce urychlit výstavbu nových elektráren v USA
Evropské akcie pod tlakem. Wall Street výprodej spouští největší týdenní pokles od dubna
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.