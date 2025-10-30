Akcionáři Core Scientific odmítli fúzi s CoreWeave v hodnotě 9 miliard USD

-
Akcionáři společnosti Core Scientific odmítli navrhované převzetí firmou CoreWeave v hodnotě 9 miliard USD.
-
Klíčový odpor vzešel od velkých investorů a poradenských firem kvůli obavám z ocenění a rizik struktury obchodu.
-
Akcie Core Scientific po oznámení posílily, což odráží důvěru investorů ve vlastní strategii růstu v oblasti AI infrastruktury.
-
CoreWeave nyní musí hledat alternativní možnosti expanze po ztrátě přístupu k aktivům Core Scientific.
-
-
-
-
Americká technologická firma Core Scientific (NASDAQ: CORZ), dříve zaměřená na těžbu kryptoměn, oznámila, že její akcionáři odmítli navrhovanou fúzi s poskytovatelem infrastruktury pro umělou inteligenci CoreWeave. Hodnota celé transakce činila přibližně 9 miliard USD a měla být uskutečněna formou výměny akcií. Tímto krokem padá plán na vytvoření jednoho z největších hráčů v oblasti datových center a AI výpočetní kapacity.
Pozadí fúze a její strategický význam
CoreWeave v červenci 2025 nabídla akvizici Core Scientific prostřednictvím výměny akcií v poměru 0,1235 akcie CoreWeave za jednu akcii Core Scientific. Strategicky šlo o snahu CoreWeave rozšířit svou infrastrukturu pomocí datových center a energetických kapacit, které Core Scientific vlastnil díky své minulosti v těžbě kryptoměn.
Fúze měla oběma stranám přinést úspory v řádu miliard dolarů na nákladech spojených s provozem a nájmem datových center.
Proč byla dohoda odmítnuta
Navzdory podpoře představenstev obou společností se dohoda setkala s odporem:
-
Investiční fond Two Seas Capital, držící přes 6 % akcií Core Scientific, transakci kritizoval jako nevýhodnou z hlediska hodnoty.
-
Poradenská firma ISS doporučila hlasovat proti dohodě kvůli nedostatku ochrany proti poklesu hodnoty a podcenění potenciálu Core Scientific jako samostatné firmy.
-
Kritici také poukazovali na to, že Core Scientific má před sebou silnou růstovou trajektorii v oblasti AI‑infrastruktury.
