Palantir žaluje bývalé inženýrky kvůli založení konkurenční AI firmy

Palantir zažaloval dvě bývalé inženýrky za údajné zneužití interních dat při založení konkurenční firmy Percepta AI.
Případ se týká ochrany obchodního tajemství, mlčenlivosti a konkurenčních doložek.
Výsledek může mít dopad na pravidla pro ochranu IP a zaměstnaneckou mobilitu v AI sektoru.
Palantir tímto signalizuje, že bude aktivně chránit své know-how a klientské vztahy před zneužitím.
Společnost Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) podala žalobu u federálního soudu v New Yorku proti dvěma svým bývalým inženýrkám, Radze Jain a Joanně Cohen, které podle tvrzení firmy použily důvěrné informace k založení konkurenční AI startupu Percepta AI.
Podle soudních dokumentů měly obě inženýrky přístup k interním kódům, modelovým architekturám a zákaznickým datům Palantiru, a po svém odchodu porušily smlouvy o mlčenlivosti i zákazy konkurence.
Žaloba přichází v době, kdy se v oblasti AI infrastrukturních platforem zvyšuje konkurence a firmy stále častěji chrání své duševní vlastnictví jako klíčové konkurenční aktivum.
Pozadí sporu
Radha Jain opustila Palantir v listopadu 2024 a Joanna Cohen následovala v únoru 2025. Obě pracovaly na klíčových produktech společnosti a měly přístup k citlivým komponentům jejího softwaru, včetně technologií využívaných americkými státními agenturami.
Startup Percepta AI, který obě ženy založily, údajně zaměstnal nejméně deset dalších bývalých pracovníků Palantiru a získal podporu od investiční skupiny General Catalyst.
Palantir tvrdí, že jejich produkt vykazuje znaky kopie jeho vlastních platforem Foundry a Gotham a že šlo o cílený pokus využít know-how a klientské vztahy společnosti.
Právní a strategické důsledky
Žaloba otevírá otázky, jakým způsobem lze v sektoru AI chránit duševní vlastnictví, zvláště pokud odcházející zaměstnanci zakládají vlastní firmy.
Zatímco v Kalifornii jsou konkurenční doložky často nevymahatelné, Palantir využil možnost federální žaloby, která staví na zákonech o ochraně obchodního tajemství.
Společnost tím zároveň vysílá signál svým klientům — včetně státních institucí — že přístup ke klientským datům a vlastnímu kódu bere mimořádně vážně.
Startup Percepta naopak může čelit zpožděním, právním překážkám a pochybnostem investorů v důsledku probíhajícího soudního sporu.
Širší kontext v odvětví
Tento případ spadá do rostoucího trendu zakládání tzv. „startupů z firemní mafie“, kdy bývalí zaměstnanci technologických gigantů, jako je Palantir, zakládají vlastní podniky. Často čelí tenké hranici mezi inspirací a neoprávněným využitím důvěrných znalostí.
Výsledek tohoto případu může ovlivnit, jak firmy v AI sektoru chrání své IP a jak se staví ke konkurenci ze strany vlastních bývalých zaměstnanců.
Další vývoj
Soud rozhodne, zda Palantir skutečně doloží porušení zákonů o ochraně obchodního tajemství. Firma může usilovat o okamžité zastavení činnosti startupu i o odškodnění.
Pro Percepta AI bude klíčové prokázat, že její produkt vznikl nezávisle a bez využití duševního vlastnictví Palantiru. Celý případ tak může vytvořit precedent v oblasti IP práv a zaměstnanecké mobility v AI odvětví.
