Akzo Nobel a Axalta spojí síly: vzniká nový nátěrový gigant za 25 miliard USD

-
AkzoNobel a Axalta se spojují do společnosti s hodnotou 25 miliard USD.
-
Akcionáři AkzoNobelu získají 2,5 miliardy USD a 55% podíl ve firmě.
-
Roční tržby 17 mld. USD, EBITDA 3,3 mld. USD, úspory nákladů 600 mil. USD ročně.
-
Společnost bude duálně sídlit a kotovat se v USA a Evropě, později pouze na NYSE.
-
AkzoNobel a Axalta se spojují do společnosti s hodnotou 25 miliard USD.
-
Akcionáři AkzoNobelu získají 2,5 miliardy USD a 55% podíl ve firmě.
-
Roční tržby 17 mld. USD, EBITDA 3,3 mld. USD, úspory nákladů 600 mil. USD ročně.
-
Společnost bude duálně sídlit a kotovat se v USA a Evropě, později pouze na NYSE.
Společnosti AkzoNobel a Axalta Coating Systems oznámily plán sloučení, kterým vznikne jeden z největších světových výrobců nátěrových hmot s kombinovanou hodnotou 25 miliard dolarů. Nový subjekt bude mít ročně tržby 17 miliard USD, upravený zisk EBITDA 3,3 miliardy USD a očekává se také volný peněžní tok ve výši 1,5 miliardy USD.
Podle podmínek fúze obdrží akcionáři AkzoNobel jednorázovou dividendu ve výši 2,5 miliardy USD a získají 55% podíl ve sloučené společnosti. Zbylých 45 % připadne investorům Axalty. Fúze bude bez prémiového ocenění, přičemž Axalta je podle CEO AkzoNobelu Grega Poux‑Guillama oceňována na osm násobků EBITDA, což je podle něj atraktivní úroveň vzhledem k její ziskovosti.
„Nejde jen o růst, ale hlavně o ziskovost. V kombinaci se synergiemi se bavíme o nejlepší ziskovosti na trhu,“ uvedl Poux‑Guillaume pro Reuters. Z pohledu portfolia je nová entita podle něj dokonce lepší než divize nátěrů společnosti BASF.
Sloučená společnost bude mít duální kotaci v Amsterodamu a New Yorku, přičemž časem přejde pouze na NYSE. Sídlo bude zachováno v Amsterodamu a Filadelfii. V čele nového gigantu zůstane stávající šéf AkzoNobelu Greg Poux‑Guillaume.
Plánované úspory nákladů ve výši 600 milionů USD ročně, z nichž 90 % má být realizováno do tří let od uzavření transakce, představují významnou synergii, která může dále zvýšit konkurenceschopnost firmy.
Dokončení fúze je naplánováno na konec roku 2026 až začátek roku 2027, podléhá však schválení regulátorů a akcionářů.
Graf AXTA.US (D1)
Akcie společnosti Axalta Coating Systems se po krátkodobém růstu dostaly opět pod tlak a aktuálně se obchodují na úrovni 28,18 USD. Cena se nedokázala udržet nad klouzavým průměrem EMA 50 (28,86 USD) a opět klesla i pod SMA 100 (29,45 USD), což značí oslabení býčího momenta a potvrzení přetrvávající medvědí struktury. RSI se nachází na hodnotě 46,6, tedy v neutrálním pásmu, ale s mírným klesajícím trendem, což naznačuje, že trh nemá výraznou nákupní sílu.
Z pohledu cenového vývoje zůstává klíčovou podporou oblast kolem 27,50 USD, která v minulosti sloužila jako záchytný bod pro odraz. Naopak rezistence zůstává v pásmu kolem 29,50–30,00 USD, tedy poblíž SMA 100 a předchozích maxim.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Lilly a Novo zvyšují dostupnost léků na obezitu
Meta začíná obchodovat s elektřinou kvůli AI. Chce urychlit výstavbu nových elektráren v USA
Babcock posiluje pozici: zisk roste, fregaty míří k novým kontraktům
Bradesco roste nejrychleji mezi brazilskými bankami – obrat pod vedením Noronhy přináší ovoce
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.