Alibaba představila nový chatbot Qwen a míří agresivně do AI pro spotřebitele

Alibaba spustila AI aplikaci Qwen, cílí na spotřebitele, ne jen firmy.
Aplikace generuje texty i prezentace během sekund, má být „nejlepší osobní AI asistent“.
Přechází ze strategie zaměřené na firmy k agresivnímu vstupu do B2C AI segmentu.
Alibaba se pokouší dohnat konkurenty jako ByteDance, DeepSeek a Tencent na trhu, kde výrazně zaostává.
Společnost Alibaba odhalila významný upgrade svého AI chatbota, čímž oznamuje ambiciózní vstup do spotřebitelského trhu umělé inteligence, na kterém dosud zaostávala za domácími rivaly. Nový Qwen chatbot, založený na nejpokročilejší verzi stejnojmenného velkého jazykového modelu, je v současnosti dostupný v Číně jako mobilní aplikace i webová platforma, přičemž mezinárodní verze bude teprve následovat.
Alibaba tvrdí, že Qwen je „nejlepší osobní AI asistent“ s nejvýkonnějším modelem. Aplikace dokáže na základě jediného příkazu vytvořit výzkumnou zprávu i profesionální PowerPoint prezentaci během několika sekund, což ukazuje na snahu přiblížit se schopnostem západních platforem typu ChatGPT.
Tento krok představuje strategickou změnu – zatímco dříve se Alibaba soustředila především na firemní zákazníky skrze cloudová řešení, nyní se snaží proniknout mezi běžné uživatele. Předchozí pokusy, jako například aplikace Tongyi, ze které Qwen vychází, nezaznamenaly výrazný úspěch – v září 2025 měla pouze 6,96 milionu měsíčně aktivních uživatelů, což je značně méně než konkurence.
Pro srovnání:
-
Doubao od ByteDance má 150 milionů MAU (Monthly Active Users).
-
DeepSeek – 73,4 milionu MAU (Monthly Active Users).
-
Tencent AI asistenti – 64,2 milionu MAU (Monthly Active Users).
Spuštění Qwenu přichází v době cenové války na čínském AI trhu, kdy firmy jako DeepSeek tlačí ceny vývoje a provozu dolů a nutí konkurenci reagovat. Alibaba tak čelí nejen technologickým, ale i cenovým tlakům, a zároveň dohání zpoždění v oblasti B2C AI.
Graf AHLA.DE (D1)
Akcie Alibaba Group zaznamenaly po silném růstu v září a říjnu nástup korekce a aktuálně se obchodují na ceně 137,20 EUR. Cena se nachází pod klouzavým průměrem EMA 50 (139,05 EUR), což značí slábnoucí býčí momentum. V posledních dnech dochází ke konsolidaci těsně pod touto úrovní bez jasného náznaku obratu. SMA 100 (123,86 EUR) zůstává jako klíčová podpora, která by mohla být otestována, pokud se nepodaří obnovit růst. RSI se pohybuje na hodnotě 46,3, tedy v neutrálním pásmu, ale s klesající tendencí, což odráží zvýšený prodejní tlak.
Celkově se akcie Alibaby ocitly v citlivé technické situaci – selhání v návratu nad EMA 50 zvyšuje pravděpodobnost dalšího poklesu směrem k 130 až 125 EUR. Naopak průraz zpět nad 139–140 EUR by mohl otevřít prostor pro opětovný růst.
Zdroj: xStation5
