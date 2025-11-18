Airbus slaví vítězství: získal zakázku na 150 letadel od flydubai

-
Airbus získal objednávku na 150 A321neo od flydubai – první kontrakt této společnosti s evropským výrobcem.
-
Flydubai dosud výhradně provozovala letadla Boeing 737, včetně modelu MAX.
-
Airbus tím oslabuje výlučné postavení Boeingu ve flotile dopravce a posiluje své postavení na Blízkém východě.
-
Objednávka přichází v rámci leteckého veletrhu v Dubaji, kde Airbus i Boeing bojují o dominantní pozice.
-
Evropský výrobce letadel Airbus získal prozatímní objednávku na 150 letounů A321neo od nízkonákladové aerolinky flydubai, čímž ukončil výlučné partnerství společnosti s Boeingem a zároveň si zajistil výrazný úspěch na letošním leteckém veletrhu v Dubaji.
Pro Airbus jde o zásadní průlom – flydubai od svého založení v roce 2008 výhradně spolupracovala s Boeingem, především prostřednictvím modelů 737 a 737 MAX. Aktuálně provozuje 95 letadel, z toho 69 jsou právě verze MAX. Nová dohoda tak znamená diverzifikaci flotily a náznak strategického obratu dopravce. „Je to vzrušující krok pro rozšíření a diverzifikaci naší flotily,“ uvedl předseda flydubai, šejk Ahmed bin Saíd Al Maktúm.
Airbus tímto krokem nejen upevňuje svou pozici na Blízkém východě, ale také vyvažuje svou slabší přítomnost na začátku veletrhu. Komerční šéf Airbusu Christian Scherer, který seděl vedle šejka Ahmeda při oznámení kontraktu, ironicky poznamenal: „Co vám tak dlouho trvalo?“
Boeing se mezitím snaží udržet část poptávky flydubai, která byla dlouho jedním z nejvýznamnějších provozovatelů 737 MAX. Přesto je tento kontrakt pro amerického výrobce citelnou ztrátou, přichází navíc v době, kdy čelí zpožděním a regulatorním problémům.
Objednávka flydubai je druhou velkou obchodní dohodou letošního veletrhu – den předtím Emirates překvapivě oznámily nákup 65 letounů Boeing 777X, navzdory dlouholetým zpožděním tohoto modelu. Etihad Airways pak ohlásily nákup kombinace Airbus A350 a A330neo.
Graf AIR.FR (D1)
Akcie společnosti Airbus po dosažení lokálního maxima korigovaly směrem dolů a aktuálně se obchodují na úrovni 206,50 EUR. Cena v posledních dnech otestovala klouzavý průměr EMA 50 (202,43 EUR), který zatím posloužil jako spolehlivá technická podpora a přinesl mírný odraz zpět vzhůru. SMA 100 se nachází níže na úrovni 191,75 EUR, což vytváří další silnou úroveň podpory, pokud by se korekce prohloubila. RSI je nyní na hodnotě 52,7, což značí neutrální nastavení trhu – ani překoupený, ani přeprodaný stav.
Technický vývoj zůstává stále býčí, pokud se cena udrží nad 50denním klouzavým průměrem. Průraz zpět nad úroveň 210 EUR by mohl opět otevřít cestu k testování předchozích maxim poblíž 212 EUR. Naopak pokles pod EMA 50 by mohl vyvolat prodejní tlak a posunout cenu směrem k SMA 100.
Zdroj: xStation5
