Alibaba a Ant kupují kancelářské prostory v Hongkongu za 925 milionů dolarů

Alibaba a Ant kupují horních 13 pater budovy One Causeway Bay v Hongkongu za přibližně 925 milionů dolarů – jde o největší kancelářský obchod od roku 2021.
Součástí obchodu jsou práva na značení, parkovací místa pro 50 aut a prostor o velikosti přes 28 000 m².
Mandarin Oriental prodává nemovitost v rámci "asset-light" strategie, plánuje vyplatit výnosy akcionářům formou mimořádné dividendy.
Alibaba a Ant označují Hongkong za klíčovou základnu pro svou mezinárodní expanzi a technologické investice.
Společnosti Alibaba Group a Ant Group oznámily, že kupují horních 13 podlaží kancelářské budovy One Causeway Bay v Hongkongu za přibližně 925 milionů amerických dolarů. Jde o největší kancelářskou realitní transakci ve městě od roku 2021.
Nemovitost prodává hotelový operátor Mandarin Oriental, který se tímto krokem zbavuje části svého majetku v rámci tzv. "asset-light" strategie. Součástí obchodu jsou také práva na značení budovy (umístění loga), 50 parkovacích míst a celková plocha přes 28 000 metrů čtverečních.
Alibaba označila akvizici za „projev důvěry v hongkongskou ekonomiku“ a uvedla, že město vnímá jako základnu pro svou mezinárodní expanzi.
Ant Group dodala, že plánuje v Hongkongu zvýšit investice, posílit místní tým a přilákat globální technologické talenty, aby podpořila svou „globalizační strategii“.
Alibaba má v Hongkongu dlouhou historii – finanční a právní aktivity zde zahájila již v roce 1999, cloudové služby v roce 2014 a aplikaci AlipayHK spustila v roce 2017. Dnes má aplikace přes 4,5 milionu aktivních uživatelů.
Dokončení transakce se očekává do konce roku 2025 a podléhá regulatornímu schválení.
