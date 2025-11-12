Foxconn: Zisk za 3. čtvrtletí vzrostl o 17 % díky boomu AI serverů

-
Zisk Foxconnu za Q3 vzrostl o 17 % na NT$57,67 miliardy (~1,89 miliardy USD).
-
Příjmy z cloud a síťových/AI serverových produktů překonaly segment chytrých spotřebních zařízení.
-
Společnost očekává další růst v Q4 a posiluje výrobní kapacity globálně.
-
Rizika zahrnují měnové/geopolitické tlaky a výzvu vyvážit tradiční a novou technologickou výrobu.
-
Tchajwanský výrobce elektroniky Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., známý jako Foxconn, vykázal za třetí čtvrtletí čistý zisk ve výši NT$57,67 miliardy (cca 1,89 miliardy USD), což představuje meziroční nárůst o 17 %.Tento výsledek je tažen rostoucí poptávkou po serverech pro umělou inteligenci a růstem divize cloud a síťových produktů.
Výsledky a hlavní faktory růstu
Ve čtvrtletí končícím 30. září 2025 dosáhla skupina tržeb přibližně NT$2,06 bilionu, tedy růstu kolem 11 % oproti loňsku. Zisk překonal odhady trhu (kolem NT$50,4 miliardy). Převládajícím faktorem byla poptávka po serverech pro AI: divize cloud a síťových produktů poprvé v historii překonala segment chytrých spotřebních elektronických zařízení (např. iPhonů) v podílu na tržbách Management vyjádřil silný optimismus co do trhu s umělou inteligencí pro rok 2026.
Strategický výhled
Foxconn uvádí, že tržby v segmentu AI serverů by měly ve 4. čtvrtletí pokračovat v růstu a očekává významný meziroční nárůst celoročně, v souladu s předchozími prognózami. Navíc rozšiřuje výrobní kapacity v Indii, Mexiku a Texasu, aby pokryl rostoucí poptávku po výrobcích pro AI i spotřební elektroniku.
Rizika
Mezi klíčová rizika patří kurzové výkyvy, geopolitické napětí a rychle se měnící trh infrastruktury pro umělou inteligenci. Rovněž je nutné sledovat tradiční segment chytrých zařízení, kde Foxconn soupeří v náročném a vysoce konkurenčním prostředí.
