Alibaba si půjčí 3,2 miliardy dolarů na růst cloudu a expanzi pomocí konvertibilního dluhopisu

Technologický gigant Alibaba oznámil, že plánuje získat 3,2 miliardy dolarů prostřednictvím bezkupónového konvertibilního dluhopisu, který bude největší svého druhu v letošním roce. Prostředky mají sloužit především na posílení cloudových služeb a mezinárodní expanzi, přičemž téměř 80 % výnosů bude využito na výstavbu datových center, modernizaci technologií a zlepšení služeb v rámci cloudové divize.
Dluhopis ponese konverzní prémii 27,5 % až 32,5 % nad aktuální cenu americky obchodovaných akcií Alibaby a bude splatný 15. září 2032. V případě konverze budou dluhopisy přeměněny na americké depozitní akcie (ADS).
Zbývajících přibližně 20 % prostředků bude směřovat do efektivity a expanze e-commerce aktivit. Tato emise následuje po předchozím výběru 1,5 miliardy dolarů v červenci a 5 miliard v květnu 2024, což ukazuje na agresivní investiční strategii společnosti.
Akcie Alibaby na burze v Hongkongu reagovaly na zprávu růstem o 2,3 % na 146,1 HKD, poté co předtím klesaly až o 2,6 %. V New Yorku naopak titul ve středu ztratil 2,2 %. Přesto si akcie vedou letos silně – v Hongkongu vzrostly o 71,6 % a v USA o 71,1 % od začátku roku.
Alibaba patří k největším investorům do umělé inteligence v Číně, když plánuje vložit 380 miliard jüanů (přes 53 miliard dolarů) do AI během tří let. Podle CEO Eddieho Wu již tyto investice přinášejí výsledky, a AI se stává hlavním motorem růstu cloudových tržeb.
Z hlediska širšího trhu panuje v Asii o konvertibilní dluhopisy velký zájem – v letošním roce bylo vydáno 27,8 miliardy dolarů těchto nástrojů, téměř stejně jako loni a jde o nejaktivnější období za poslední tři roky. Investoři totiž vidí výhodu v možnosti budoucího zhodnocení prostřednictvím akcií, a zároveň v ochraně návratnosti jistiny, pokud se konverze neuskuteční.
Tato emise potvrzuje, že Alibaba sází na technologický růst a expanzi cloudu jako hlavní pilíře své budoucnosti, a zároveň využívá příznivé tržní prostředí pro kapitálový fundraising.
Graf BABA.US (D1)
Akcie Alibaba Group pokračují v růstovém trendu a aktuálně se obchodují na úrovni 143,84 USD. Cena se výrazně vzdálila od klouzavých průměrů EMA 50 (124,63 USD) a SMA 100 (120,28 USD), což potvrzuje silný růstový impuls. Nyní bude důležité sledovat reakci trhu na úroveň 145 USD, kde se může objevit technická rezistence.
Pokud růstový trend vydrží, může se cena vydat směrem k psychologické hranici 150 USD a dále k 155–160 USD. Naopak v případě korekce představuje první silnější podporu oblast kolem EMA 50 (cca 124 USD), která již několikrát zafungovala jako odrazový bod.
Zdroj: xStation5
