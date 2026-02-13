Lufthansa blízko návratu do indexu DAX

-
Lufthansa je blízko návratu do indexu DAX po téměř šesti letech.
-
Akcie za posledních 12 měsíců vzrostly o přibližně 60 %.
-
Rozhodující bude čtvrtletní revize indexu 4. března.
-
Silná poptávka po letech a nižší ceny paliva podporují fundamentální výhled.
-
Akcie společnosti Deutsche Lufthansa AG jsou na prahu návratu do prestižního německého indexu DAX, téměř šest let poté, co z něj byly vyřazeny během pandemického propadu způsobeného krizí Covid-19. K návratu pomohl především výrazný růst ceny akcií, které za posledních 12 měsíců posílily přibližně o 60 %.
Podle stratégů Deutsche Bank by mohla Lufthansa vstoupit do indexu prostřednictvím tzv. „fast entry“ pravidla. Pro zařazení do 40členného indexu DAX musí společnost dosáhnout alespoň 33. místa v žebříčku tržní kapitalizace upravené o free float. Odhady naznačují, že Lufthansa se aktuálně pohybuje právě na této hranici, což znamená, že rozhodující budou následující obchodní dny.
Situaci však komplikuje aktuální vývoj kolem pracovních sporů. Akcie v posledních dnech oslabily poté, co piloti a palubní personál oznámili stávku v reakci na zadržená kolektivní jednání. Přesto titul v pátečním ranním obchodování posílil o 1,5 %, čímž zlepšil své šance na zařazení.
O konečné podobě indexu rozhodne pravidelná čtvrtletní revize poskytovatele indexů STOXX, která je naplánována na 4. března. Pokud by Lufthansa do DAX skutečně vstoupila, mohl by index opustit například e-commerce hráč Zalando, jehož akcie jsou pod tlakem kvůli obavám z rostoucí konkurence, například ze strany TikTok Shop.
Z fundamentálního pohledu Lufthansa těží ze silné poptávky po transatlantických letech a zároveň z nižších cen paliva, které zlepšují marže. Společnost zaznamenala v loňském roce 36% růst akcií, což byl její nejlepší roční výkon od roku 2017.
Návrat do DAX by pro společnost znamenal nejen prestiž, ale také potenciální příliv kapitálu od pasivních fondů, které index sledují.
Graf LHA.DE (D1)
Akcie Lufthansa se obchodují kolem 9,14 EUR a pohybují se poblíž nedávných lokálních maxim v oblasti 9,30 EUR. Akcie tak zůstávají v jasném střednědobém růstovém trendu, který započal na podzim minulého roku. Cena se drží nad EMA 50 (8,63 EUR) i nad SMA 100 (8,08 EUR), což potvrzuje pokračující býčí strukturu trhu. Oba klouzavé průměry mají rostoucí sklon a vytvářejí solidní technickou podporu v pásmu 8,60–8,10 EUR. Dokud se cena udrží nad touto oblastí, zůstává trend technicky pozitivní.
Z technického pohledu je klíčovou rezistencí oblast 9,30–9,35 EUR, kde došlo k poslednímu odmítnutí ceny. Její průraz by mohl otevřít prostor k dalšímu růstu směrem k psychologické hranici 10 EUR. Naopak návrat pod 8,60 EUR by znamenal první varovný signál oslabení trendu.
Zdroj: xStation5
