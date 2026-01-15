Alibaba výrazně rozšiřuje propojení nakupování se svou hlavní AI aplikací

-
Alibaba integrovala do AI aplikace Qwen klíčové služby: Taobao, Alipay, Fliggy a Amap.
-
Uživatelé mohou nově zadávat reálné úkoly a provádět transakce přímo v rámci konverzace s AI.
-
Nová funkce „Task Assistant“ a platby v chatu výrazně rozšiřují možnosti asistenta.
-
Qwen s více než 100 miliony aktivních uživatelů je nyní základem strategie Alibaba pro spotřebitelskou AI.
-
Společnost Alibaba oznámila zásadní krok ve své spotřebitelské strategii – propojení svých klíčových služeb s hlavní AI aplikací Qwen. Tento krok má změnit způsob, jakým uživatelé nakupují, platí nebo plánují cestování, díky integraci platforem jako Taobao, Alipay, Fliggy a Amap do jednoho rozhraní řízeného umělou inteligencí.
Jedna aplikace pro nákupy, platby i cestování
Počínaje tímto týdnem Alibaba aktualizuje svou aplikaci Qwen tak, aby uživatelé mohli nejen konverzovat s AI v přirozeném jazyce, ale také přímo v aplikaci provádět úkoly z reálného světa. Lze tak objednávat zboží na Taobao, platit přes Alipay, rezervovat cestování přes Fliggy nebo plánovat trasy pomocí Amap – vše bez nutnosti přecházet mezi různými aplikacemi.
Jedním z hlavních vylepšení je plná integrace platební služby Alipay přímo do konverzace, což umožňuje hladké placení bez opuštění rozhraní. Novinkou je i funkce „Task Assistant“ (Zástupce úkolů), která umí například sestavit cestovní itinerář nebo spravovat dokumenty – Alibaba tak cílí na vytvoření komplexního digitálního asistenta pro každodenní život.
Strategický obrat k AI pro spotřebitele
Tento krok představuje posun směrem k širokému využití AI v každodenním životě uživatelů. Aplikace Qwen má již více než 100 milionů aktivních uživatelů měsíčně, a Alibaba se snaží konkurovat jiným technologickým gigantům tím, že nabízí propojený ekosystém služeb poháněných umělou inteligencí.
V prostředí ostré konkurence na čínském technologickém trhu se Alibaba snaží budovat „všestranného asistenta“, který posiluje loajalitu uživatelů napříč nákupy, platbami i cestováním. Tento přístup reflektuje širší trend v Číně, kde se firmy snaží využít AI k posílení zákaznické zkušenosti a dlouhodobé udržitelnosti svých platforem.
