Allegiant kupuje Sun Country za 1,5 miliardy USD, značku zcela pohltí

-
Allegiant kupuje Sun Country v transakci za 1,5 mld. USD (hotovost + akcie).
-
Značka Sun Country zanikne po dokončení akvizice.
-
Spojená síť pokryje 650 linek včetně 18 mezinárodních.
-
Akvizice navazuje na trend konsolidace mezi menšími dopravci v USA.
-
Allegiant kupuje Sun Country v transakci za 1,5 mld. USD (hotovost + akcie).
-
Značka Sun Country zanikne po dokončení akvizice.
-
Spojená síť pokryje 650 linek včetně 18 mezinárodních.
-
Akvizice navazuje na trend konsolidace mezi menšími dopravci v USA.
Allegiant Travel Company oznámila akvizici Sun Country Airlines v transakci kombinující hotovost a akcie v hodnotě 1,5 miliardy USD. Spojením dvou nízkonákladových dopravců se rozšiřuje konsolidace v americkém leteckém průmyslu, kde menší hráči hledají výhodu proti čtyřem dominantním společnostem – Delta, United, Southwest a American Airlines.
Akcionáři Sun Country obdrží 0,1557 akcie Allegiant a 4,10 USD v hotovosti za jednu akcii Sun Country, což představuje prémii přibližně 20 % vůči páteční závěrečné ceně. Akcie Sun Country posílily až o 18 % v premarketu, zatímco Allegiant zůstala téměř beze změny.
Spojená skupina bude operovat přes 650 linek, včetně 18 mezinárodních destinací v Mexiku, Kanadě, Karibiku a Střední Americe. Důležitým prvkem transakce je téměř nulové překrývání tras – zatímco Allegiant se zaměřuje na menší americká města, Sun Country působí spíše ve větších metropolitních oblastech.
Obě aerolinky cílí na cenově citlivé rekreační cestující, ale v poslední době čelí tlaku kvůli nabídce „basic economy“ tarifů od velkých hráčů a měnícím se preferencím cestujících, kteří více vyhledávají plnohodnotný servis.
Sun Country, založená v roce 1982 a sídlící v Minneapolis, zcela ztratí svou značku po dokončení akvizice, která by měla proběhnout ve druhé polovině roku po schválení regulátory. Allegiant mezitím pokračuje v restrukturalizaci – v září prodala neúspěšný projekt Sunseeker Resort na Floridě a soustředí se výhradně na leteckou dopravu.
Spojená společnost bude disponovat flotilou zhruba 195 úzkotrupých letadel Boeing a Airbus, s desítkami dalších objednaných nebo v opci.
Graf ALGT.US (D1)
Akcie společnosti Allegiant Travel pokračují v silném růstovém trendu a aktuálně se obchodují na úrovni 95,03 USD. Cena se pevně drží nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (79,61 USD) a SMA 100 (69,71 USD), což potvrzuje výrazné býčí momentum. RSI se nachází na hodnotě 70,1, čímž vstupuje do zóny překoupenosti. To může naznačovat krátkodobé zpomalení růstu, i když v rámci silného trendu nemusí jít o signál obratu, ale spíše o možnou konsolidaci. Pokud se udrží nad hranicí 93 USD, může dojít k dalšímu posunu k psychologické hladině 100 USD. Nejbližší silná podpora se nyní nachází v oblasti EMA 50 (79,61 USD).
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
US Open: Indexy zastaveny inflací ve výrobě, banky ve stínu dat
Ryanair odmítá Wi-Fi od Starlinku kvůli nákladům na palivo a krátkým letům
MIDDAY WRAP: Smíšený sentiment v Evropě, poklesy na amerických indexech
RWE a KKR spojí síly na britských větrných projektech za 15 miliard dolarů
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.