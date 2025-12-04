Alphabet chce prorazit na trh AI čipů s vlastními TPU – potenciál až 900 miliard USD

-
Společnost Alphabet, mateřská firma Googlu, zvažuje otevření svého portfolia AI čipů typu TPU (Tensor Processing Units) externím zákazníkům. Tento krok by podle analytiků mohl představovat byznysový potenciál až 900 miliard USD, pokud se z TPU stane samostatná komerční divize. Alphabet tak míří přímo do segmentu, kterému dosud dominovala Nvidia.
Co jsou TPU a proč jsou důležité
TPU jsou specializované čipy navržené výhradně pro AI výpočty, především pro práci s neuronovými sítěmi, trénování a inferenci velkých jazykových modelů. Jsou efektivnější a levnější než univerzální GPU a v současnosti je Google používá především interně v rámci Google Cloud nebo pro vývoj vlastních modelů.
Nyní se ale mluví o rozšíření dostupnosti – Google by TPU mohl začít prodávat či licencovat firmám jako Meta nebo jiným cloudovým hráčům.
Tržní potenciál a investiční perspektiva
Podle analýzy D.A. Davidson by kombinace čipového byznysu a AI výzkumu mohla dosáhnout hodnoty až 900 miliard USD. Zájem už projevila Meta Platforms, která zvažuje nasazení TPU čipů do vlastních datových center od roku 2027.
Alphabet má výhodu v tom, že kontroluje celý vertikální řetězec: vývoj AI modelů, infrastrukturu i hardware. To z něj činí unikátního hráče v oblasti výpočetní AI.
Rizika a výzvy
Aby se tento potenciál naplnil, musí Google zvládnout škálování výroby, podporu vývojářů a komerční integraci TPU do globální AI ekosystému. Navíc TPU nejsou univerzální řešení – jsou vysoce výkonné pro specifické úlohy, ale nemusí nahradit všechna GPU.
Vysoké investice do AI sektoru přinášejí i rizika zadlužení a přetlak nabídky, pokud růst poptávky zpomalí.
