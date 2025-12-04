Hovnanian Enterprises hlásí ztrátu ve 4. čtvrtletí – vyšší náklady a slabší marže zatěžují výsledky

-
Hovnanian Enterprises vykázal ve 4. čtvrtletí 2025 ztrátu 667 000 USD, oproti zisku 94,3 milionu USD před rokem.
-
Hrubá marže ze stavby domů výrazně klesla z 18 % na 10,7 %, což ukazuje na silný tlak nákladů.
-
Tržby klesly na 817,9 milionu USD a počet uzavřených kontraktů se snížil o 10,8 %.
-
Pro Q1 2026 firma očekává tržby mezi 550–650 miliony USD a marži 13–14 %, s cílem stabilizace a návratu k zisku.
-
Americká stavební firma Hovnanian Enterprises oznámila za 4. čtvrtletí fiskálního roku 2025 čistou ztrátu ve výši 667 000 USD, což je výrazný propad oproti zisku 94,3 milionu USD ve stejném období loňského roku. Klíčovým důvodem jsou vyšší náklady, pokles hrubé marže a nižší počet uzavřených kontraktů.
Finanční detaily
Hrubá marže ze stavební činnosti, po započtení úrokových nákladů a nákladů na pozemky, klesla na 10,7 % oproti 18 % před rokem.
Kromě toho firma vykázala jednorázové ztráty ve výši 52,9 milionu USD spojené s předčasným splacením dluhů a odpisy pozemků. Provozní náklady vzrostly na 91,5 milionu USD oproti 87,7 milionu USD loni.
Prodejní výsledky
Celkové tržby ve čtvrtletí činily 817,9 milionu USD, což představuje pokles oproti 979,6 milionu USD loni.
Počet uzavřených kontraktů na bydlení se snížil o 10,8 % na 1 209 domů. Průměrný počet kontraktů na jednu komunitu klesl z 10,4 na 8,6, což znamená pokles o 17,3 %.
Výhled
Pro první čtvrtletí nového fiskálního roku očekává Hovnanian tržby mezi 550 a 650 miliony USD, hrubou stavební marži mezi 13 % a 14 % a upravený zisk před zdaněním v rozmezí 10–20 milionů USD. EBITDA by se měla pohybovat mezi 35–45 miliony USD.
