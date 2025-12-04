US OPEN: Wall Street vstupuje do období „vyčkávání“

- Trh zůstává v klidu, čeká na rozhodnutí o sazbách nebo nové zprávy
- Trh zůstává v klidu, čeká na rozhodnutí o sazbách nebo nové zprávy
- Žádosti o podporu opět klesají
- Meta roste i přes regulační rizika
- Micron opouští spotřebitelské trhy
Americký trh během čtvrteční seance vstupuje do stavu očekávání, neboť příští týden přinese rozhodnutí Fedu ohledně úrovně úrokových sazeb. Trh aktuálně počítá se snížením sazeb o 25 bazických bodů s pravděpodobností kolem 90 %. Pohyby hlavních indexů na začátku seance v USA zůstávají zanedbatelné, přičemž futures na hlavní indexy omezují cenové výkyvy na maximálně 0,1 %.
Makroekonomická data:
Investoři se dnes dozvěděli týdenní čísla žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Zveřejněná hodnota překvapila nižšími čísly, když dosáhla 191 tis. oproti očekávaným 219 tis., a zaznamenala další meziměsíční pokles – nejnižší úroveň od začátku loňského roku. Silný trh práce vyvíjí tlak na indexy a podporuje dolar, protože snižuje tlak na Fed, aby přistoupil ke snižování sazeb.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Na grafu lze pozorovat formaci RGR (hlava a ramena). Ačkoli dynamika růstu zůstává rostoucí, její tempo zřetelně slábne. V současnosti se kupci zastavili na úrovni FIBO 23,6 poslední růstové vlny. Pro udržení růstového trendu bude nutné tuto bariéru co nejdříve překonat. V případě poklesu by se otevřela cesta k úrovním okolo 24 500 bodů a možné realizaci formace obratu trendu.
Firemní zprávy:
-
Snowflake (SNOW.US) – Jeden z významných hráčů na trhu cloudových služeb ztrácí přes 8 % po zveřejnění výsledků. Společnost uvedla výhled s poklesem marží a zpomalením růstu tržeb.
-
Toast (TOST.US) – Akcie rostou o více než 2 % po pozitivním doporučení od investiční banky.
-
Stellantis (STLA.US) – Prezident USA ustoupil od předchozích slibů o liberalizaci regulací v oblasti emisí a spotřeby paliva, což by učinilo evropská auta méně konkurenceschopnými. Akcie skupiny rostou o více než 3 %.
-
Micron (MU.US) – Výrobce pamětí RAM a dalších komponent oznámil odchod ze spotřebitelského trhu v tomto segmentu, aby se zaměřil na firemní klientelu a oblast AI.
-
Meta (META.US) – Společnost se opět dostala do hledáčku evropských regulátorů kvůli pochybnostem o legálnosti některých AI funkcí. Zároveň generální ředitel oznámil snížení angažovanosti v projektu „Metaverse“, což investoři přivítali s výraznou úlevou. Akcie díky této zprávě rostou o více než 5 %.
-
Symbotic (SYM.US) – Společnost ztrácí téměř 15 % po negativním doporučení od investiční banky.
-
Philips (PHG.US) – Akcie klesají až o 8 % poté, co investiční banka upozornila na problémy firmy kvůli clům a slabému růstu v Číně.
📈 US100 roste o 2,1 %
