Alphabet překonal tržní kapitalizaci 4 biliony USD a upevnil svou pozici lídra v oblasti AI

-
Společnost Alphabet Inc., mateřská firma Googlu, dosáhla významného milníku – její tržní kapitalizace překročila 4 biliony amerických dolarů, čímž se zařadila mezi nejužší elitu globálních technologických gigantů. Růst reflektuje obnovenou důvěru investorů v důsledku důrazu na umělou inteligenci (AI), rozvoj cloudu a stabilitu reklamních příjmů.
Akcie Alphabetu v roce 2025 vzrostly přibližně o 65 %, což překonalo většinu firem z tzv. „Magnificent Seven“ technologického portfolia a umožnilo Alphabetu vůbec poprvé od roku 2019 překonat Apple v tržní kapitalizaci. V současnosti je tak Alphabet druhou nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností na světě, hned za firmou Nvidia. Zdroj: xStation5
Umělá inteligence jako motor růstu
Tento vývoj je vnímán jako důkaz úspěšné strategie Alphabetu v oblasti komplexního vývoje AI. Společnost nedávno představila novou generativní AI platformu Gemini 3, která zaznamenala silný růst uživatelské základny a pozitivní ohlasy z podnikové i spotřebitelské sféry. Investorům to potvrdilo, že Alphabet nejen drží krok s konkurencí jako OpenAI a Microsoft, ale zároveň si buduje vlastní silnou pozici díky rozsahu, infrastruktuře a datovým kapacitám.
Vedle softwaru sází Alphabet i na vlastní hardware a cloudové služby. Google Cloud vykazuje rychlý růst příjmů, dlouhodobé kontrakty a stává se důležitým pilířem diverzifikovaného obchodního modelu.
Tržní sentiment a vliv na kapitálové trhy
Investiční analytici z Wall Streetu hodnotí vývoj pozitivně. Řada z nich zvýšila hodnocení akcií Alphabetu, označují jej za klíčovou „AI investici“ roku 2026. Očekává se další monetizace AI nástrojů, rozvoj cloudu i posilování reklamních příjmů podporovaných strojovým učením.
Růst Alphabetu podtrhuje širší trend na trzích – investoři stále více oceňují firmy, které dokáží přetavit inovace v oblasti AI do škálovatelných výnosů, ať už prostřednictvím cloudu, reklamy či nových produktů.
Zakladatelé Alphabetu a tvorba bohatství
Úspěch Alphabetu má i osobní rozměr: zakladatelé Larry Page a Sergey Brin významně navýšili svůj majetek a přiblížili se elitnímu klubu miliardářů s jměním přes 300 miliard dolarů – to vše díky růstu akcií v éře AI.
