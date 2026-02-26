D-Wave Quantum: Konkrétní výsledky dnes, velké ambice zítra

Společnost D-Wave Quantum zveřejnila výsledky za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2025, které ukázaly dynamický růst podnikání, ale i určité provozní výzvy. Ve sledovaném období dosáhly tržby přibližně 2,8 milionu USD, což představuje meziroční nárůst o 19 %, avšak výsledek zaostal za očekáváním analytiků. Zisk na akcii (EPS) byl rovněž pod prognózami, což ovlivnilo hodnocení výsledků ze strany investorů.
Za celý rok 2025 však společnost vykázala výrazně silnější čísla. Roční tržby dosáhly přibližně 24,6 milionu USD, což znamená meziroční růst o 179 %, přičemž hrubá marže se zlepšila na více než 82 %. Společnost zakončila rok s rekordní hotovostní pozicí ve výši přibližně 884 milionů USD, což jí poskytuje významnou finanční flexibilitu pro další investice do vývoje technologií a budování vztahů s klienty.
Klíčové finanční ukazatele:
-
Čtvrtletní tržby: cca 2,8 mil. USD, +19 % meziročně, pod očekáváním
-
Zisk na akcii (EPS): pod odhady analytiků
-
Roční tržby: cca 24,6 mil. USD, +179 % meziročně
-
Hrubá marže: více než 82 %
-
Hotovostní pozice: cca 884 mil. USD
-
Nové objednávky v Q4: +471 % oproti předchozímu čtvrtletí
-
Předběžné objednávky na rok 2026: více než 32 mil. USD
Navzdory pozitivnímu vývoji tržeb a nových objednávek společnost nadále vykazuje výrazné provozní ztráty v důsledku intenzivních investic do výzkumu, vývoje a marketingu, jejichž cílem je urychlit komercializaci technologie. Trh kvantových technologií se stále nachází v rané fázi vývoje a konkurenční výhody se zatím plně nepromítají do skutečných tržeb. Ocenění akcií D-Wave je do značné míry založeno na očekávání budoucího technologického úspěchu, což činí cenu akcií vysoce volatilní a citlivou na krátkodobé výsledky.
Společnost zároveň realizuje strategické kontrakty, například prodej kvantového systému univerzitě v hodnotě přibližně 20 milionů USD, což ukazuje, že praktické využití kvantových technologií se postupně začíná materializovat.
D-Wave Quantum je společnost s jasným růstovým potenciálem, podpořeným rychle rostoucími ročními tržbami, rekordní hotovostní pozicí a rostoucí poptávkou po kvantových technologiích. Současně však pokračující provozní ztráty, nejistota ohledně tempa komercializace a vysoké tržní ocenění znamenají, že investice do akcií společnosti nesou významné krátkodobé riziko.
V širším kontextu odvětví je třeba zdůraznit, že kvantové společnosti se nacházejí na samém počátku svého vývojového cyklu a lze je přirovnat k trhu umělé inteligence kolem roku 2017. Plná komercializace kvantových technologií je pravděpodobná až ve 30. letech tohoto století a většina společností, které do té doby přežijí, se může stát ziskovou až tehdy. Investice do těchto firem jsou proto primárně dlouhodobé, s potenciálem významných budoucích výnosů, avšak zároveň s vysokou mírou rizika v aktuálním tržním cyklu.
Zdroj: xStation5
