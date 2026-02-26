Nvidia překonala očekávání: zisky rostou o 94 %

-
Nvidia ve čtvrtém kvartále 2025 vykázala 94% meziroční nárůst zisku na 43 miliard dolarů a 73% meziroční růst tržeb na 68,1 miliardy dolarů, čímž překonala odhady analytiků.
-
Hardware pro datová centra tvořil 91,4% tržeb společnosti v Q4, což odpovídá 62,3 miliardy dolarů, přičemž hrubá marže dosáhla 75%.
-
Nvidia očekává v aktuálním čtvrtletí tržby ve výši 78 miliard dolarů, což je nad předpoklady analytiků ve výši 72,9 miliardy dolarů.
-
Nvidia ve čtvrtém kvartále 2025 vykázala 94% meziroční nárůst zisku na 43 miliard dolarů a 73% meziroční růst tržeb na 68,1 miliardy dolarů, čímž překonala odhady analytiků.
-
Hardware pro datová centra tvořil 91,4% tržeb společnosti v Q4, což odpovídá 62,3 miliardy dolarů, přičemž hrubá marže dosáhla 75%.
-
Nvidia očekává v aktuálním čtvrtletí tržby ve výši 78 miliard dolarů, což je nad předpoklady analytiků ve výši 72,9 miliardy dolarů.
Společnost Nvidia zveřejnila výsledky za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2026 a oznámila 94 % nárůst zisku a rekordní tržby, čímž pomohla zmírnit obavy z možné bubliny kolem umělé inteligence, která v posledních měsících rozkolísala finanční trhy.
Výrobce čipů vykázal čistý zisk 43 miliard dolarů oproti 22,1 miliardy dolarů v meziročním srovnání. Tržby vzrostly o 73 % na 68,1 miliardy dolarů z loňských 39,3 miliardy dolarů, čímž firma překonala odhady analytiků, kteří očekávali čistý zisk 37,5 miliardy dolarů a tržby 66,1 miliardy dolarů. Firma zároveň uvedla silný výhled pro první čtvrtletí roku, kde očekává tržby kolem hranice 78 miliard dolarů.
Datová centra jako klíčový segment
Hardware pro datová centra, který Nvidia prodává firmám zaměřeným na umělou inteligenci a cloudové služby, tvořil 91,4 % kvartálních tržeb, což odpovídá 62,3 miliardy dolarů. Tento segment zůstává stěžejním pro růst Nvidie.
Mezi největší odběratele čipů patří OpenAI, dále Oracle, Microsoft, Meta Platforms, Google a Amazon. V posledních měsících však mezi investory rostou obavy ohledně schopnosti OpenAI získávat další kapitál a také kvůli sílící konkurenci ze strany jiných návrhářů čipů, včetně Googlu a výrobců zakázkových čipů.
Vysoká očekávání
S každým dalším čtvrtletím roste tlak na Nvidii, která je s tržní hodnotou téměř 5 bilionů dolarů největší veřejně obchodovanou firmou na světě, aby překonávala vysoká očekávání Wall Street tak nestačí, aby Nvidia přinesla dobré kvartální výsledky, ale musí přinášet perfektní výsledky.
O tom svědčí i bezprostřední reakce trhu. Akcie NVDA po uzavření trhu nejprve rostly o jednotky procent, investoři tak pozitivně reagovali na překonání odhadů i silný výhled. V průběhu večera se však zisky postupně vymazaly a výsledná reakce trhu byla prakticky beze změny, což naznačuje, že část dobrých zpráv již byla do ceny akcií započítána.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
⛽Dojde Evropě palivo?
⚡ NVIDIA vsází 4 mld. USD na fotoniku: investice do Lumentum a Coherent má urychlit příští generaci AI datacenter
🔴PO 18:00 Stream: Íránské krize a výplach trhů?
CEO Paramountu: spojení s Warner Bros ponese čistý dluh 79 mld. USD, kabelové stanice se prodávat nebudou
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.