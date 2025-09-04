Amazon dokončil akvizici Axio: přímý vstup na indický trh úvěrů

Amazon uzavřel akvizici indické fintech společnosti Axio, čímž si otevřel cestu k přímému poskytování úvěrů spotřebitelům a malým podnikatelům v Indii. Transakce byla schválena Indickou centrální bankou (RBI) v červnu 2025 a samotná dohoda byla zahájena už v prosinci předchozího roku.
Axio, se sídlem v Bengalúru, funguje jako nebankovní úvěrová společnost (NBFC) již dvanáct let a specializuje se na digitální půjčky a spotřebitelské financování. Její portfolio dosahovalo k červnu přibližně 22 miliard rupií, tedy kolem 251 milionů USD.
Získáním Axio se Amazon stává držitelem NBFC licence, což znamená, že může poskytovat úvěry přímo bez nutnosti spolupráce s partnerskými bankami. Tento model je v e-commerce prostředí v Indii výjimečný a přináší Amazonu konkurenční výhodu. Axio bude dále fungovat jako plně vlastněná, ale nezávisle řízená dceřiná společnost.
Amazon a Axio spolupracují už více než šest let v oblasti služeb typu Buy Now, Pay Later, což umožňovalo zákazníkům odložit platbu při nákupu. Díky akvizici bude Amazon moci tuto službu rozšířit a přizpůsobit dalším segmentům trhu.
Podle Mahendry Nerurkara, viceprezidenta Amazonu pro rozvoj platebních služeb, je cílem rozšířit dostupnost odpovědného financování milionům Indů, kteří k němu dnes nemají přístup. Statistiky ukazují, že jen jeden z šesti Indů může využít financování při nákupu.
Hodnota transakce se odhaduje na 200 milionů USD v hotovosti, což z ní činí jednu z největších fintech akvizic Amazonu v Indii. Investoři Axio po uzavření dohody firmu opustili, ale spoluzakladatelé Sashank Rishyasringa a Gaurav Hinduja zůstávají ve vedení.
