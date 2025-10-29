Amazon oznamuje, že Anthropic využije více než 1 milion vlastních AI čipů

-
Společnost Amazon oznámila, že její cloudová divize AWS zajistí pro firmu Anthropic rozsáhlé výpočetní nasazení — Anthropic má do konce roku 2025 využít více než jeden milion čipů Trainium 2, které Amazon vyvinul.
Podrobnosti projektu
Projekt nazvaný Project Rainier zahrnuje výpočetní cluster AWS v několika datových centrech USA, v současnosti vybavený téměř 500 000 čipy Trainium 2, s plánem rozšíření usage pro Anthropic nad jeden milion čipů.
Model Claude společnosti Anthropic bude na této infrastruktuře běžet a výpočetní výkon bude sloužit i pro budoucí verze modelu.
Strategické důsledky
Pro Amazon znamená toto partnerství posílení postavení AWS v oblasti infrastruktury pro umělou inteligenci — partnerství s významným hráčem jako je Anthropic a využití vlastních čipů a datových center.
Pro Anthropic je to cesta, jak získat velký objem výpočetního výkonu bez nutnosti budovat vlastní rozsáhlou hardwarovou základnu.
Zřetelně se ukazuje, že v oblasti generativní AI bude škálovatelná výpočetní infrastruktura jedním z klíčových konkurenčních prvků.
Co sledovat
-
Zda Anthropic skutečně dosáhne cíle využití nad jeden milion čipů Trainium 2 do konce roku.
-
Jak Amazon infrastrukturu komerčně monetizuje – tedy zda ji nabídne i dalším zákazníkům.
-
Jak zareagují konkurenti – ostatní poskytovatelé cloudu a výrobci čipů.
-
Rizika v oblasti realizace – dodávky hardwaru, škálování datových center a načasování nasazení modelu.
