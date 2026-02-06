Kongsberg Gruppen po výsledcích: Společnost dohání zbytek sektoru

- Výsledky výrazně nad konsensem
- Rekordní kontrakt z Polska
- Růst marže
- Rozdělení společnosti na segmenty
Norský výrobce obranných technologií Kongsberg Gruppen (nezaměňovat s Kongsberg Automotive) dnes zveřejnil své výsledky, načež společnost zaznamenala fantastický nárůst o přibližně 15 % během jediného obchodního dne. Hodnota této společnosti kótované na burze v Oslu se po dlouhou dobu pohybovala na stejné úrovni, a to navzdory silnému růstu celého evropského obranného sektoru v důsledku rozsáhlé reorganizace. Je možné, že dnešní výsledky znamenají konec této cenové stagnace.
Výsledky za čtvrté čtvrtletí nenechávají nikoho na pochybách:
Tržby vzrostly na 16,8 mld. NOK, čímž překonaly očekávání trhu, a provozní zisk dosáhl 2,46 mld. NOK, což překonalo konsensus o 5 %, respektive 22 %. Provozní marže se zvýšila z 12,7 % na 14,7 %.
Hlavní činnost společnosti, „obrana a letecký průmysl“, zaznamenala meziroční nárůst tržeb o 44 % a zároveň zvýšila marži na 18,7 %.
Společnost Kongsberg se specializuje především na systémy protivzdušné obrany a sledování vzdušného prostoru. Vzhledem k přetrvávající hrozbě ruských dronů je poptávka po těchto produktech větší než kdy jindy. To se odráží v poměru objednávek k tržbám, který činí 2,8. Velká část velkých objednávek pochází z Polska. Kongsberg byl vybrán jako jedna ze společností, které mají dodat systém „San“ určený k ochraně polského vzdušného prostoru a východní hranice. Celková hodnota projektu je přibližně 15 mld. PLN (asi 40 mld. NOK), i když zatím není známo, jaký podíl z této částky připadne společnosti Kongsberg.
Vedení společnosti také sdělilo několik velmi důležitých informací pro akcionáře:
- Společnost se zavázala k velkorysé dividendové politice na základě rekordních zisků.
- Kromě toho bude z společnosti vyčleněn segment „Maritime“, který má nižší marže.
- Zástupci společnosti také ujišťují, že pokračující snahy o znovuvyzbrojení budou i nadále přínosem pro Kongsberg a jeho akcionáře.
KOG.NO (D1)
Po dosažení lokálních minim na přelomu let 2025/2026 se ocenění odrazilo od úrovně 230 a postupně rostlo, přičemž v posledních týdnech bylo možné pozorovat zrychlení tohoto trendu. Zdroj: xStation5
