Aplikace Qwen od Alibaby zaznamenala přes 10 milionů stažení během týdne – posiluje spotřebitelskou AI strategii

Skupina Alibaba Group Holding Ltd. dosáhla zásadního milníku ve svém posunu směrem ke spotřebitelské umělé inteligenci. Její aplikace Qwen byla v prvním týdnu po relaunchi stažena více než 10 miliony uživatelů, což podtrhuje ambice firmy konkurovat na poli generativní AI.
Nálož Qwenu a reakce trhu
Po přejmenování a přepracování aplikace Qwen v listopadu 2025 dosáhla stažení za týden v řádu desítek milionů. Alibaba tuto skutečnost oznámila prostřednictvím blogu na WeChatu. Zároveň jí stoupla hodnota akcií v Hongkongu o více než 4–6 %. Takto rychlé tempo stažení řadí Qwen mezi nejdynamičtější vstupy v oblasti spotřebitelské AI v Číně — zvláště pokud vezmeme v úvahu, že mnohé západní služby, například ChatGPT, na pevninské Číně nejsou dostupné. Zdroj: xStation5
Strategické implikace pro Alibabu
Pro Alibabu aplikace Qwen znamená strategický přechod za hranice tradičního e‑commerce a cloudových služeb. Šéf společnosti Eddie Wu deklaroval vizi „AI‑first“ firmy – Qwen má sehrát klíčovou roli napříč spotřebiteli, podniky a celým ekosystémem.
S investicemi přes 50 miliard USD do AI a infrastruktury Alibaba dává najevo, že generativní AI není jen experiment, ale klíčová osa růstu.
Stažení napomáhá akceptaci – ukazuje uživatelský zájem o domácího AI asistenta – a otevírá prostor pro monetizaci prostřednictvím předplatného, licencí či hlubší integrace v e‑commerce.
Funkce a konkurenční výhody
Aplikace Qwen je propagována jako univerzální asistent: zahrnuje generování obrázků, tvorbu prezentací, výzkum i brzy agentické funkce (např. samostatné provádění úkolů jako nakupování či rezervace).
Mezi hlavní odlišnosti patří:
-
Zpřístupnění zdarma uživatelům jako strategie akvizice namísto okamžitého monetizačního modelu.
-
Využití domácího trhu a hluboké integrace do platformy Alibaby, kde západní nástroje nejsou běžně dostupné.
-
Rychlá rebrandizace stávajících aplikací pod jednotnou značku „Qwen“ s cílem zrychlit adopci a získat uživatelskou zpětnou vazbu.
Rizika a výhled
Navzdory působivému startu zůstávají výzvy. Prvotní stažení nezaručuje dlouhodobé zapojení, ziskovost či udržitelnost. Konkurence je silná, jak na domácím trhu, tak globálně. Regulace v Číně — zejména v oblastech dat, dominance platforem a bezpečnosti AI — mohou zpomalit expanzi.
Významné budou nejbližší kroky: zavádění agentických funkcí, transformace uživatelů na ziskové segmenty (např. firmy, prémiové služby) a expanze Qwenu za hranice Číny (s ohledem na lokalizaci a regulaci). Pro investory a sledovatele trhu bude vývoj Qwenu měřítkem toho, zda se Alibaba stane plnohodnotným hráčem v oblasti AI.
