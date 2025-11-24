Telefónica propouští přes 5 000 lidí a snižuje výhled volného cash flow

- Telefónica plánuje ve Španělsku zrušit nejméně 5 040 pracovních míst, což je zhruba pětina domácí pracovní síly, po loňském snížení o 3 421 pozic.
Španělská Telefónica SA, největší telekomunikační operátor v zemi, podle odborového svazu UGT plánuje zrušit minimálně 5 040 pracovních míst, 20 % své pracovní síly ve Španělsku. Škrty se mají týkat tří hlavních jednotek skupiny. Firma zároveň jedná s dalšími čtyřmi dceřinými společnostmi, kde mohou následovat další kroky. Telefónica ve Španělsku zaměstnává asi 25 tisíc lidí, celosvětově přibližně 80 tisíc, a už v roce 2023 zrušila 3 421 míst (16 % domácí pracovní síly). Společnost samotná krok nekomentovala.
Tlak na náklady, cash flow a dividendu
Předseda představenstva Marc Murtra nedávno představil širší plán snižování provozních nákladů poté, co firma snížila výhled letošního volného cash flow z 2,6 miliardy na 1,9 miliardy eur a o polovinu zkrátila dividendu. Na dni pro investory 4. listopadu Telefónica uvedla, že chce výdaje dál krotit optimalizací sítí a spotřeby energie, vyšším využitím umělé inteligence v zákaznických službách, prodejem části nemovitostí a zjednodušením struktury byznysu. Podle JPMorgan navíc firma představila výhled volného cash flow pro rok 2028 o 20 % pod tržním konsenzem, přičemž v projekcích nejsou započítané závazky vůči zaměstnancům. Nová dividendová politika tak znamená odklon od dřívějšího silného důrazu na odměňování akcionářů.
Slabý výkon akcie na burze
Reakce trhu byla prudká. V den oznámení škrtů ve výhledu a dividendě se akcie propadly o 13 %, což byla třetí nejhorší jednodenní ztráta v historii titulu. Za poslední 3 měsíce je Telefónica druhým nejhorším titulem v indexu Stoxx Europe 600 Telecommunication. Akcie ztratily přibližně 21 %, zatímco sektor jako celek klesl o 7 %.
Graf: TEF1.ES (D1)
