Kohl’s jmenoval Michaela J. Bendera trvalým generálním ředitelem uprostřed úsilí o obrat

-
Michael J. Bender byl jmenován trvalým generálním ředitelem společnosti Kohl’s s účinností od 23. listopadu 2025.
-
Jmenování následuje po období nestability ve vedení a signalizuje snahu o návrat k zákaznicky orientovanému přístupu.
-
Bender přináší rozsáhlé zkušenosti z maloobchodu a e‑commerce, zejména z Walmartu a Eyemart Express.
-
Úspěch bude záviset na schopnosti zlepšit nabídku, přilákat zákazníky a dosáhnout stabilního růstu.
-
Michael J. Bender byl jmenován trvalým generálním ředitelem společnosti Kohl’s s účinností od 23. listopadu 2025.
-
Jmenování následuje po období nestability ve vedení a signalizuje snahu o návrat k zákaznicky orientovanému přístupu.
-
Bender přináší rozsáhlé zkušenosti z maloobchodu a e‑commerce, zejména z Walmartu a Eyemart Express.
-
Úspěch bude záviset na schopnosti zlepšit nabídku, přilákat zákazníky a dosáhnout stabilního růstu.
Společnost Kohl’s Corporation jmenovala Michaela J. Bendera novým generálním ředitelem (CEO) s platností od 23. listopadu 2025. Bender zastával funkci dočasného výkonného ředitele od května letošního roku. Krok přichází ve chvíli, kdy se americký maloobchodník snaží stabilizovat vedení a vrátit k obchodnímu růstu po období strategických chyb a poklesu tržeb.
Změna vedení a profesní zázemí
Představenstvo společnosti Kohl’s jednomyslně schválilo jmenování Bendera po rozsáhlém hledání. Má více než 30 let zkušeností v maloobchodu a spotřebitelském sektoru. Předtím vedl optický řetězec Eyemart Express a působil ve vysokých pozicích ve společnostech Walmart, PepsiCo, L Brands a dalších.
Na palubě Kohl’s je již od roku 2019 a v roce 2025 vykonával funkci předsedy představenstva, než v květnu převzal vedení společnosti jako dočasný CEO.
Strategický kontext a výzvy
Kohl’s čelil v posledních letech četným výzvám: časté změny ve vedení, klesající tržby a nespokojenost zákazníků se strategickými rozhodnutími, například omezením oddělení pro drobné postavy, šperků a vlastních značek.
Bender přináší důraz na návrat k základním hodnotám značky a plánuje zjednodušení sortimentu, větší dostupnost oblíbených produktů a lepší přizpůsobení nabídky požadavkům zákazníků.
Priority nového vedení
Bender prohlásil, že cílem je „být každý den veden zákazníkem“. Jeho strategie zahrnuje:
-
obnova oblíbených kategorií,
-
reorganizace rozložení prodejen (např. přesun juniorské módy blíže k sekcím Sephora),
-
hlubší zaměření na produkty, které zákazníci skutečně chtějí, místo široké šíře nabídky.
Výhled a klíčové faktory
Jmenování stálého CEO by mohlo firmě přinést stabilitu po bouřlivém období. Přesto zůstávají výzvy: konkurence je silná a spotřebitelská důvěra musí být znovu vybudována. Nadcházející výsledky hospodaření a detaily Benderovy strategie budou klíčové pro další vývoj.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Wall Street a energetické trhy zakončily měsíc na vlně zisků
Intel prudce roste díky spekulacím o čipech pro Apple
Telefónica a DAZN si pojistily LaLigu ve Španělsku do roku 2032
NatWest zvažuje prodej Cushon: Ve hře je transakce za téměř 200 milionů dolarů
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.