Apple míří do domácností: robot se Siri by mohl dorazit už v roce 2027

Apple intenzivně rozšiřuje své ambice v oblasti chytré domácnosti a umělé inteligence. V centru pozornosti stojí nová verze Siri – konverzačnější, kontextově citlivá a schopná plynule reagovat na okolí. Klíčovým prvkem strategie je stolní robot s kódovým označením J595, připomínající lampu ve stylu studia Pixar. Tento robot by měl být uveden na trh kolem roku 2027 a bude vybaven pohyblivým ramenem, schopností sledovat pohyb a vizuálně reagovat na uživatele.
Rozšíření AI ekosystému
Spolu s robotem plánuje Apple také uvedení šestipalcového chytrého displeje – již v roce 2026. Tento displej bude sloužit jako centrální ovládací bod domácnosti s integrovanou Siri, HomeKit a Apple Intelligence. Uživatelé si přes něj budou moci spravovat zařízení, volat nebo ovládat multimédia s podporou více uživatelských profilů.
Umělá inteligence v domácí bezpečnosti
Apple plánuje vstup i do oblasti bezpečnostních systémů. Do roku 2026 chce představit AI kamerové systémy a chytré zvonky s rozpoznáváním obličejů, hlasovým ovládáním a automatizovanými funkcemi – přitom však zachovat vysoký standard ochrany soukromí.
Proč na tom záleží
Tato nová generace zařízení znamená víc než jen další produkty. Apple tím sází na budoucnost domácí AI technologie. V době, kdy prodeje iPhonů stagnují, se firma snaží prohloubit loajalitu uživatelů tím, že Siri a HomeKit zasadí přímo do každodenního domácího prostředí – a odliší se tak od konkurentů jako Google nebo Amazon.
Vývoj a výhled
Projekt stolního robota odráží rostoucí otevřenost Applu ohledně vývoje robotiky. Ve videích z prototypu lze vidět, jak robot připomínající animovanou lampu tancuje, komunikuje a nabízí například předpověď počasí. Předpokládaná cena činí zhruba 1 000 USD, čímž by šlo o nejpropracovanější verzi Siri, jaká kdy vznikla.
Vývoj je zatím ve fázi „proof-of-concept“. Analytik Ming-Chi Kuo uvádí, že Apple testuje humanoidní i nehumní roboty, ale sériová výroba je nepravděpodobná před rokem 2028.
