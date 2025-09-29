AUDUSD +0,4 % před RBA 📈 🇦🇺

Jestřábí obrat na obzoru❓🦅
Zítra v 06:30 SEČ oznámí australská centrální banka (RBA) své rozhodnutí o úrokových sazbách. Nedávná inflační data prakticky vyloučila další uvolňování měnové politiky v Austrálii po opatrném srpnovém snížení o 25 bazických bodů, zatímco celkové zlepšení ekonomických podmínek odnímá argumenty pro další redukci sazeb.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
AUDUSD je od dubna v jasném uptrendu, tažený především oslabováním amerického dolaru (inverzní USDIDX na modré linii). Po výrazných výkyvech v září dosáhl pár od začátku měsíce pouze 0,5% zisku. Nicméně jestřábí postoj RBA v kombinaci s agresivně naceněným uvolňováním v USA by měl pomoci trend v nadcházejících měsících udržet. Zdroj: xStation5
Co očekávat od zítřejšího rozhodnutí RBA?
RBA by podle konsenzu agentury Bloomberg měla ponechat sazby beze změny na 3,60 %. Srpnové třetí a zároveň poslední snížení o 25 bazických bodů bylo preventivní a mělo ochránit australskou ekonomiku před možným zpomalením vyvolaným cly Donalda Trumpa.
Ekonomická aktivita ve 3. čtvrtletí se však ukázala silnější než obchodní nejistoty, které ji mohly oslabit. Spotřebitelské výdaje jsou v jasném uptrendu (červen přinesl největší meziroční růst od listopadu 2023, a to o 5,1 %) a HDP překvapil pozitivně (1,8 % vs. konsenzus 1,6 %).
Spotřebitelské výdaje v Austrálii pokračují v růstovém trendu. Zdroj: Australian Bureau of Statistics
Inflace znovu roste, trh práce zůstává stabilní
Šance na další snížení sazeb byla vyloučena po zveřejnění nejnovějších údajů o inflaci. Australský CPI vzrostl v srpnu meziročně o 3,0 % oproti 2,8 % v červenci, mírně nad očekávání. Nárůst byl částečně způsoben base efekty, ale zároveň poukázal na přetrvávající tlak, zejména ve službách, jako jsou restaurace, jídlo s sebou či audiovizuální služby. Výrazně vzrostly také náklady na bydlení a nájmy, což může ve 4. čtvrtletí zvýšit tlak na mzdy.
Trhy po zveřejnění vyšší inflace prudce snížily očekávání poklesu sazeb, přičemž hlavní banky a finanční instituce stáhly prognózy listopadového snížení. Názory na listopad zůstávají rozdělené, což se odráží v tržně implikovaných swapech s pravděpodobností kolem 50 % pro další redukci. Některé instituce očekávají ponechání sazeb beze změny až do konce roku.
Trh práce zůstává napjatý, ale stabilní, což při zřejmých cenových tlacích oslabuje argumenty pro další uvolňování. Australská zaměstnanost střídavě překvapuje pozitivně i negativně (nedávno pokles o 5 tisíc pracovních míst, předtím nárůst o 26,5 tisíce), což ukazuje na nejasný trend a obtížně čitelnou stagnaci trhu práce. Míra nezaměstnanosti se mezitím dva měsíce drží na 4,2 % po poklesu z 4,3 %, přičemž RBA zdůrazňuje čtvrtletní data kvůli jejich nižší volatilitě.
Měsíční CPI v Austrálii vzrostl na 3 %, přičemž jádrový CPI dosáhl 3,4 %, nejvíce od července 2024. Zdroj: Australian Bureau of Statistics
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.