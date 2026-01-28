AUDUSD: Bude RBA další centrální bankou, která se vrátí ke zvyšování sazeb?

- Inflace zůstává vysoká, když hlavní CPI dosáhl 3,8 % y/y a jádrová inflace přibližně 3,4 % y/y, tedy stále nad cílovým pásmem RBA.
- Cenové tlaky jsou plošné, přičemž nejvíce rostou služby a bydlení.
- Únorové zvýšení sazeb ze strany RBA je nyní základním scénářem, což podpořilo australský dolar a vytlačilo AUDUSD nad hladinu 0,70.
- Inflace zůstává vysoká, když hlavní CPI dosáhl 3,8 % y/y a jádrová inflace přibližně 3,4 % y/y, tedy stále nad cílovým pásmem RBA.
- Cenové tlaky jsou plošné, přičemž nejvíce rostou služby a bydlení.
- Únorové zvýšení sazeb ze strany RBA je nyní základním scénářem, což podpořilo australský dolar a vytlačilo AUDUSD nad hladinu 0,70.
Australský dolar (AUD) zůstává jednou z nejsilnějších měn po zveřejnění vyšší než očekávané inflace. Nejnovější údaje o CPI překvapily na vyšší straně jak v hlavní, tak v jádrové složce, což posiluje názor, že cenové tlaky jsou stále příliš silné, než aby si Reserve Bank of Australia (RBA) mohla dovolit holubičí nebo neutrální postoj.
Hlavní inflace v prosinci zrychlila na 3,8 % y/y, zatímco jádrová inflace (trimmed mean) vzrostla na přibližně 3,4 % y/y, tedy jasně nad cílovým pásmem RBA 2–3 %, což potvrzuje, že dezinflační proces se zastavil. Na kvartální bázi dosáhla jádrová inflace 0,9 % q/q, což nepodporuje hladký návrat k cíli.
Klíčová inflační data:
-
Hlavní CPI: 3,8 % y/y (z 3,4 %)
-
CPI trimmed mean: ~3,4 % y/y, nad očekáváními
-
Jádrová inflace: 0,9 % q/q, stále silná dynamika
-
Inflace služeb: zrychlila na 4,1 % y/y
-
Náklady na bydlení: hlavní tahoun – +5,5 % y/y
Inflační mix je pro RBA obzvlášť problematický. Inflace služeb opět zrychluje v důsledku silné domácí poptávky, napjatého trhu práce a tlaku z nájmů a cestovních nákladů. Zároveň inflace zboží opět roste, částečně kvůli prudkému nárůstu cen elektřiny. V kombinaci s nezaměstnaností kolem 4 % a pevnějším hospodářským růstem data naznačují, že inflační tlaky se stávají trvalejšími a nejsou pouze dočasné či dovezené.
Hlavní zdroje cenových tlaků:
-
Silná inflace služeb (nájmy, cestování, tržní služby)
-
Vysoké náklady na bydlení zatěžují domácnosti
-
Růst cen energií zvyšuje inflaci zboží
-
Napjatý trh práce udržuje mzdové tlaky
V reakci na tato data začaly největší australské banky — včetně Westpac a ANZ — očekávat zvýšení sazeb o 25 bp ze strany RBA na zasedání 2.–3. února, s tím, že inflace již rozhodla ve prospěch utaženější politiky. Trhy nyní započítávají přes 70% pravděpodobnost tohoto kroku. Ačkoli se očekává spíše jako jednorázový krok, RBA bude pravděpodobně udržovat jestřábí postoj, přičemž další rozhodnutí budou silně závislá na nových inflačních datech. Centrální banka zároveň jasně deklarovala, že inflace nad 3 % je „příliš vysoká“, což de facto vylučuje brzké snížení sazeb.
Výhled RBA po zveřejnění CPI:
-
Únorové zvýšení je čím dál více základním scénářem
-
Sazba by mohla vzrůst na cca 3,85 %
-
Možná pauza s jestřábím výhledem
-
Další zpřísnění možné, pokud inflace přetrvá
Reakce trhu
Australský dolar prudce posílil po zveřejnění dat – AUD dosáhl nejvyšší úrovně od začátku roku 2023 a AUDUSD prolomil hladinu 0,70, čímž navázal na silný začátek roku. Investoři se nyní pozicují pro agresivnější RBA ve srovnání s ostatními centrálními bankami. Poslední růst AUDUSD podpořila také široká slabost amerického dolaru.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Cena kakaa padá pod 4 000 USD za tunu kvůli slabé poptávce
Česká ekonomika zrychluje díky silné spotřebě domácností
⏬ Stříbro pod 100 USD a zlato pod 5000 USD
Zlato se propadá o 5 % 🚨 Drahé kovy sklouzávají do korekce
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.