Automobilky čelí tlaku zvýšit ceny kvůli clům – zatím se drží zpátky

Od zavedení celních tarifů v USA čelí automobilky miliardovým dodatečným nákladům, které se dosud snažily nepřenášet na zákazníky. Tento přístup však může být v druhé polovině roku minulostí. Zatímco průměrná cena nových vozů v USA vzrostla od poloviny března do poloviny srpna o méně než 1 %, podle analytiků je jen otázkou času, kdy začne docházet k plošnějšímu zdražování.
Například General Motors očekává celkové náklady z tarifů ve výši až 5 miliard USD, zatímco Ford odhaduje ztrátu 3 miliardy USD. Tyto částky tlačí automobilky k hledání úspor, ať už interně nebo v rámci dodavatelského řetězce. Možnosti absorbovat tyto náklady však nejsou neomezené.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Zdražování přichází postupně a skrytě. Některé automobilky zvýšily ceny jen u vybraných modelů – například Ford u vozů vyráběných v Mexiku, nebo luxusní značky jako Porsche a Aston Martin. Jiní výrobci přistoupili k méně viditelným krokům, jako je růst poplatků za dopravu do prodejen, které meziročně vzrostly o 8,5 % na průměrných 1 507 USD.
Cenová zdrženlivost má jasný důvod: američtí spotřebitelé jsou už nyní unaveni z vysokých cen vozidel. Od roku 2019 vzrostla průměrná transakční cena nového vozu o 30 % na téměř 49 100 USD. Výrobci se obávají, že příliš rychlé zdražení by vedlo k odlivu zákazníků.
Například Hyundai zatím drží ceny stabilní, i když jen ve druhém čtvrtletí zaplatil kvůli clům o 600 milionů USD více. Podle CEO Randyho Parkera je prioritou firmy zachování konkurenceschopnosti skrze cenovou dostupnost.
Podle analytiků jako Kevin Roberts (CarGurus) i bývalých manažerů automobilek však bude tlak na zvyšování cen sílit. Očekává se, že výrobci budou upřednostňovat dražší modely s vyšší marží a přistoupí ke zdražování postupně a selektivně, aby si udrželi tržní podíl.
Celkově se trh nových vozů v USA nachází v napjaté rovnováze mezi udržením zákazníků a ochranou ziskovosti. Zatímco ceny zůstávají relativně stabilní, skutečné náklady pro spotřebitele nenápadně rostou.
Graf GM.US (D1)
Akcie společnosti General Motors pokračují v silném růstovém trendu a aktuálně se obchodují na úrovni 59,17 USD. Cena se drží výrazně nad EMA 50 (55,75 USD) i SMA 100 (52,13 USD), což potvrzuje jasné býčí momentum. Případná korekce by mohla najít podporu v oblasti kolem EMA 50, ale dokud se cena drží nad touto hladinou, výhled zůstává pozitivní s možným růstem směrem k psychologické hranici 60 USD a dále.
Zdroj: xStation5
Graf F.US (D1)
Akcie společnosti Ford se po dlouhém sestupném období stabilizovaly a v posledních měsících se obchodují v růstovém kanálu. Aktuální cena činí 11,73 USD, a akcie se drží nad klouzavými průměry EMA 50 (11,41 USD) i SMA 100 (11,01 USD), což značí zlepšující se technické nastavení. RSI je na úrovni 55,5, tedy v neutrální zóně, s prostorem pro další růst. Pokud se cena udrží nad klouzavými průměry, může dojít k pokračování růstu směrem k nedávným maximům kolem 12,50 USD. Klíčovou podporu aktuálně představuje oblast 11,30–11,40 USD, jejíž prolomení by mohlo zpochybnit aktuální trend.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.