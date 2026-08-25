Automobilový gigant chystá masivní škrty. Ohroženo může být 140 000 míst ⚠️

Volkswagen stojí před jednou z největších restrukturalizací ve své historii. Zástupci zaměstnanců varují, že plánované úspory by mohly v krajním případě zasáhnout až 140 000 pracovních míst, pokud by se k již připravovanému propouštění přidalo také uzavírání ohrožených továren v Německu. Vedení automobilky přitom chystá sérii setkání se zaměstnanci, na kterých chce vysvětlit potřebu výraznějšího snižování nákladů.
Management dosud pracoval s možností zrušení až 100 000 pracovních míst. Odbory však upozorňují na dalších přibližně 40 000 pozic ve čtyřech německých závodech, jejichž dlouhodobá budoucnost není jistá. Generální ředitel Oliver Blume sice uvedl, že uzavírání továren v Německu během tohoto desetiletí nepovažuje za realistické, tlak na výraznější úspory ale pokračuje.
Volkswagen se potýká především s poklesem prodejů v Číně, vysokými výrobními náklady v Německu a nedostatečně využitou kapacitou některých továren. Podle dostupných údajů má automobilka proti části konkurence přibližně 30% nákladovou nevýhodu a potřebuje odstranit nejméně 10 miliard eur nadbytečných nákladů.
Součástí restrukturalizace proto nemá být pouze propouštění. Management připravuje také snížení evropské výrobní kapacity o dalších přibližně 500 000 vozidel ročně, omezení počtu manažerských pozic a zjednodušení nabídky modelů a výbav. Cílem je vytvořit štíhlejší automobilku schopnou lépe konkurovat v prostředí elektromobility, softwaru a rychle rostoucích čínských výrobců.
Situaci ale komplikuje specifická vlastnická a řídicí struktura Volkswagenu. Vedení nemůže rozsáhlé změny jednoduše prosadit bez podpory silných odborů a spolkové země Dolní Sasko. Odborový svaz IG Metall už navíc naznačil možnost stávkových akcí, pokud management své plány nezmírní.
Tlak na rychlejší restrukturalizaci přichází také od Porsche SE, prostřednictvím které rodiny Porsche a Piëch kontrolují Volkswagen. Slabší ziskovost Volkswagenu i Porsche totiž omezuje dividendy, které jsou pro holding významným zdrojem příjmů.
Provozní marže
Zdroj: Bloomberg
Ziskovost Volkswagenu se v posledních letech dostala pod výrazný tlak. Zatímco v roce 2023 se provozní marže pohybovala převážně kolem 6–7 %, následně začala výrazně kolísat a postupně klesat. Ve třetím čtvrtletí roku 2025 se dokonce propadla do záporných hodnot přibližně k −1,5 %, což dobře ilustruje rozsah tlaku na hospodaření automobilky.
Po tomto propadu se marže začala zotavovat, její úroveň však zůstává výrazně pod hodnotami z předchozích let. Ve druhém čtvrtletí dosáhla 4,2 %, zatímco vedení Volkswagenu usiluje o dlouhodobé zvýšení marže až na 9 %. Právě značný rozdíl mezi současnou ziskovostí a cílem managementu pomáhá vysvětlit rozsah připravovaných úspor. Pokud chce Volkswagen svůj ambiciózní cíl splnit, bude muset nejen snižovat náklady, ale také zlepšit využití výrobních kapacit a stabilizovat své postavení na klíčových trzích.
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