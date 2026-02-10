Barclays zvyšuje zisk a míří výš

-
Roční zisk Barclays vzrostl o 12 % na 9,1 mld. GBP, v souladu s očekáváním trhu.
-
Banka zvýšila cíl návratnosti kapitálu na více než 14 % do roku 2028.
-
Více než 15 mld. GBP má být vráceno akcionářům v letech 2026–2028.
-
Britské banky vstupují do nové fáze růstu po letech restrukturalizace.
-
Britská banka Barclays oznámila za rok 2025 meziroční růst zisku o 12 %, když zisk před zdaněním dosáhl 9,1 miliardy liber, oproti 8,1 miliardy liber o rok dříve. Výsledek byl v souladu s očekáváním trhu, který v průměru počítal se ziskem kolem 9 miliard liber. Současně banka představila ambicióznější strategické cíle až do roku 2028, jejichž cílem je další zlepšení návratnosti a efektivity.
Klíčovým bodem nové strategie je silnější zaměření na domácí britský trh a pokračující využívání technologií, včetně umělé inteligence, ke snižování nákladů. Barclays nově cílí na návratnost hmotného kapitálu (RoTE) vyšší než 14 % do roku 2028, zatímco dosavadní plán počítal s úrovní nad 12 % v roce 2026. Tento posun signalizuje rostoucí sebevědomí vedení banky ohledně budoucí ziskovosti.
Banka zároveň oznámila, že v letech 2026–2028 vrátí akcionářům více než 15 miliard liber kapitálu. Již nyní schválila zpětný odkup akcií v objemu 1 miliardy liber a finální dividendu 5,6 pence na akcii, čímž se celková distribuce kapitálu za rok 2025 zvýší na 3,7 miliardy liber, což je velmi blízko tržnímu konsenzu.
Barclays tak následuje trend, který již naznačily konkurenční banky jako Lloyds Banking Group, a očekává se, že podobně ambiciózní výhledy brzy představí také NatWest a HSBC. Britský bankovní sektor tím podle všeho definitivně uzavírá dlouhé období restrukturalizace po finanční krizi z roku 2008 a těží z příznivějšího úrokového prostředí, stabilnější regulace a úspor nákladů díky digitalizaci.
Graf BARC.UK (D1)
Akcie banky Barclays se aktuálně obchodují kolem 4,95 GBP a pohybují se poblíž lokálních maxim. Cena zůstává jasně nad klouzavými průměry EMA 50 (cca 4,67 GBP) i SMA 100 (cca 4,34 GBP), což potvrzuje střednědobý až dlouhodobý rostoucí trend. Poslední dny sice přinesly zvýšenou volatilitu, avšak bez narušení celkové býčí struktury trhu. RSI na hodnotě 58,5 se nachází mírně nad neutrální zónou, což naznačuje stále převahu kupců, ale zároveň bez známek výrazné překoupenosti. Trh tak má prostor pro další růst, i když nelze vyloučit krátkodobou konsolidaci. Z technického pohledu je klíčové sledovat oblast 4,80–4,85 GBP, která nyní funguje jako nejbližší podpora. Její udržení by mohlo otevřít prostor pro opětovný test a případné proražení hranice 5,00 GBP. Naopak hlubší korekce by pravděpodobně směřovala k EMA 50, která zatím představuje silnou dynamickou podporu.
Zdroj: xStation5
