🚨Bitcoin a Ethereum ztrácejí na hodnotě v důsledku oslabení sentimentu na Wall Street

V souvislosti s korekcí na Wall Streetu klesl bitcoin na 76 000 dolarů a ani více než 560 milionů dolarů pozitivních čistých přílivů včera nedokázalo zpomalit pokles. RSI se pohybuje kolem 27, což potvrzuje přeprodané podmínky, ale křížení klouzavých průměrů MACD stále naznačuje, že může existovat prostor pro další pokles. Pokud by tento pohyb odrážel impuls z října 2025 v poměru 1:1, BTC by mohl potenciálně klesnout na přibližně 60 000 USD.
Mike Novogratz (generální ředitel společnosti Galaxy Digital) uvedl, že v příštím měsíci se bitcoin může obchodovat v poměrně širokém rozmezí 55 000–75 000 USD. Novogratz také naznačil, že větší šance na oživení by mohla přijít ke konci aktuálního čtvrtletí.
Spotové bitcoinové ETF fondy byly spuštěny s velkým úspěchem a během prvního týdne dosáhly objemu přibližně 13,9 miliardy dolarů, ale od té doby příliv kapitálu zřetelně ochladl.
Bitcoin je v současné době asi o 40 % pod svým historickým maximem.
Novogratz poukázal na dva potenciální katalyzátory pro nadcházející čtvrtletí:
- Snížení sazeb Fedu, pokud se ekonomika skutečně začne zpomalovat (kryptoměny mají tendenci upřednostňovat levnější peníze).
- Americké volby v polovině volebního období, které by mohly přinést větší jasnost do regulačního prostředí kryptoměn.
Ethereum (D1)
Podobně se Ethereum obchoduje na úrovních, které byly naposledy zaznamenány v létě 2025. Kleslo z historického maxima poblíž 4 900 USD, čímž smazalo téměř 65 % předchozích zisků, což je vzhledem k tržní kapitalizaci přibližně 270 miliard USD významný pohyb.
