Krypto zprávy: Bitcoin se blíží šestitýdennímu maximu 📈 Je býčí trend zpět?

Bitcoin dnes připisuje solidní zisky a odráží se spolu s pozitivním otevřením akciových trhů po turbulentním víkendu. BTC ETF se vrátily k nákupní aktivitě a kryptoměnu akumulují už téměř 10 obchodních seancí v řadě.
- Trh zřejmě postupně přesouvá pozornost od situace v Íránu a na Blízkém východě, protože pravděpodobně očekává, že se lodní doprava v Hormuzském průlivu během několika týdnů normalizuje. Obchodníci proto zatím nepředpokládají dlouhodobější narušení dodávek ropy v krátkém horizontu. Ke zmírnění obav z možného šoku na ropném trhu navíc přispívají i strategické rezervy uvolněné v USA a v regionu Blízkého východu a Afriky (MEA).
- Zdá se, že z tohoto trendu Bitcoin těží. Od začátku konfliktu BTC zřetelně překonává zlato, které dnes koriguje zpět pod 5 000 USD za unci. Po pohybu Bitcoinu rostou také Ethereum a akcie firem spojených s kryptem, včetně Strategy, Circle a BitMine Immersion, které všechny posilují ještě před otevřením amerického trhu.
- Cena BTC se blíží k pásmu 74 000 až 75 000 USD, kde se nachází významná rezistence. Tato úroveň je částečně spojena s gamma pozicováním dealerů na opčním trhu. Pokud se BTC dostane nad 75 000 USD, fondy mohou být nuceny přikupovat další Bitcoin s tím, jak bude cena růst až do expirace opcí. Na druhé straně se ale 75 000 USD může ukázat jako silná rezistence, která znovu odhalí strukturální křehkost trhu.
Graf Bitcoinu (D1)
Při pohledu na dynamiku současné korekce jsou patrné výrazné podobnosti s předchozím korekčním impulsem, který se také zpomalil kolem 38,2% Fibonacciho retracementu. Nelze zaručit, že se stejný scénář zopakuje i nyní, ale je zřejmé, že se BTC přiblížil ke klíčové krátkodobé rezistenci. Odmítnutí aktuálních úrovní by mohlo cenu stlačit výrazně pod 60 000 USD.
Zdroj: xStation5
Během medvědího trhu v roce 2022 zažil Bitcoin tři hlavní vlny prodejního tlaku. První přišla v zimě a byla způsobena obavami z inflace. Druhou spustil kolaps ekosystému Luna/Terra a poslední vlna přišla na podzim, kdy se do sentimentu na trhu silně promítl kolaps FTX. Poslední pokles tehdy srazil cenu přibližně o 40 %.
Zdroj: xStation5
Toky do ETF
Příliv kapitálu do ETF se postupně obnovuje.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Zjistěte, jak obchodovat kryptoměny:
- Jak investovat do Bitcoinu (BTC) – průvodce pro začátečníky
- Co je Ethereum? Průvodce pro začátečníky investováním do krypto ETP
- Kryptoměny: Jak investovat v roce 2026 a přijde růst trhu?
NATGAS reaguje na data EIA jen omezeně 🔍 Teplé počasí v USA
Wall Street se snaží zastavit výprodej, zatímco ropa roste 🚩 Alibaba ztrácí 7 % po slabších tržbách
Stříbro ztrácí 7,5 % 🚩 Zlato míří k nejhoršímu týdennímu závěru od roku 1983
Zlato dnes ztrácí přes 5 %📉
