Bitcoin hledá dno po čtyřech týdenních poklesech. Trh zůstává bez jasného směru

-
Bitcoin zaznamenal čtvrtý týdenní pokles v řadě a drží se kolem 69 000 USD.
-
Od říjnového maxima ztratil více než 40 %, kryptotrh přišel o zhruba 2 biliony USD.
-
Z ETF odteklo přes 8,4 miliardy USD, což zvyšuje opatrnost investorů.
-
Klíčová podpora leží u 58 239 USD, rezistence v pásmu 73 000–75 000 USD.
-
Bitcoin zaznamenal čtvrtý týdenní pokles v řadě a drží se kolem 69 000 USD.
-
Od říjnového maxima ztratil více než 40 %, kryptotrh přišel o zhruba 2 biliony USD.
-
Z ETF odteklo přes 8,4 miliardy USD, což zvyšuje opatrnost investorů.
-
Klíčová podpora leží u 58 239 USD, rezistence v pásmu 73 000–75 000 USD.
Největší kryptoměna světa Bitcoin vstupuje do nového týdne bez výraznějšího směru poté, co zaznamenala čtvrtý po sobě jdoucí týdenní pokles. Víkendový pokus o růst směrem k hranici 71 000 USD rychle vyprchal a trh se opět stáhl.
Bitcoin zakončil minulý týden se ztrátou 2,6 % a dnes dopoledne se obchodoval kolem 68 955 USD, tedy jen mírně nad předchozími úrovněmi. Druhá největší kryptoměna Ethereum se pohybovala poblíž 1 988 USD.
Od svého říjnového maxima poblíž 127 000 USD oslabil Bitcoin o více než 40 %. Širší kryptotrh mezitím podle dat společnosti CoinGecko přišel přibližně o 2 biliony dolarů tržní hodnoty. Výprodej odstartoval 10. října, kdy došlo k masivním likvidacím spekulativních pozic v řádu miliard dolarů.
Dalším negativním faktorem je odliv kapitálu z amerických spotových ETF na Bitcoin. Podle dostupných dat investoři od října stáhli více než 8,4 miliardy USD, což naznačuje ochlazení institucionální poptávky.
Výhled navíc zhoršila i banka Standard Chartered, která snížila svou cílovou cenu Bitcoinu pro konec roku 2026 z původních 150 000 USD na 100 000 USD. Krátkodobě však připouští možnost poklesu až k 50 000 USD, než by došlo k případnému zotavení.
Z technického pohledu zůstává klíčovou úrovní 200týdenní klouzavý průměr na 58 239 USD, který Bitcoin před dvěma týdny úspěšně uhájil. Pokud by tato podpora vydržela, mohl by trh zkusit návrat k rezistenční zóně 73 000–75 000 USD. Naopak její prolomení by mohlo otevřít prostor k hlubší korekci.
Sentiment na trhu je tak aktuálně smíšený. Investoři sledují především:
-
Toky kapitálu do a z bitcoinových ETF.
-
Vývoj makroekonomických podmínek a rizikových aktiv.
-
Ochotu institucionálních investorů zvyšovat expozici vůči kryptoměnám.
Bitcoin se tak nachází v rozhodující fázi, kdy bude nutné potvrdit stabilizaci nad dlouhodobými podporami, jinak může pokračovat tlak na další oslabení.
Graf Bitcoin (H1)
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Zlato roste o 2,5 % a blíží se k 5 000 USD za unci 📈
US Open: US100 roste o 1 % 📈 Nvidia posiluje díky velkým objednávkám od Meta
WTI ropa roste o více než 3 % 📈
Kakao letos klesá o 45 % 🚩Výprodej nabírá na síle
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.