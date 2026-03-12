Plán na uvolnění 172 milionů barelů ze SPR by zmenšil „energetickou pojistku“ USA o více než 40 % 🛢️

Administrativa Donalda Trumpa chce uvolnit 172 milionů barelů ze Strategic Petroleum Reserve (SPR), přičemž dodávky mají začít příští týden a rozložit se zhruba do 120 dnů. Krok je součástí koordinované akce Mezinárodní agentury pro energii (International Energy Agency, IEA) v objemu 400 milionů barelů, která má tlumit prudký růst cen ropy po výpadcích dodávek na Blízkém východě.
Co se uvolňuje a proč
Americký ministr energetiky Chris Wright uvedl, že cílem je zchladit ceny ropy, které vyskočily kvůli šokům v dodávkách spojeným s válkou USA a Izraele s Íránem. Uvolňování má začít příští týden a trvat přibližně čtyři měsíce.
Jak velký zásah to je pro ropnou rezervu USA
Reuters uvedl, že SPR aktuálně drží zhruba 415 milionů barelů a celková kapacita úložišť v solných kavernách u pobřeží Texasu a Louisiany je 714 milionů barelů. Uvolnění 172 milionů barelů tak představuje více než 40 % současného objemu rezervy, čímž se „pojistka“ pro další krizové situace výrazně ztenčí.
Axios zároveň upozornil, že SPR musí držet i minimální „provozní“ zásobu (kolem 150 milionů barelů), takže velké drawdowny mohou zmenšit reálně použitelný polštář rychleji, než napovídá samotný headline objem.
Doplňování zásob: jde pomaleji než uvolňování
Wright uvedl, že USA chtějí uvolněné barely „více než nahradit“ přibližně 200 miliony barelů v následujícím roce. Axios ale zdůrazňuje, že doplňování je logisticky náročnější a vyžaduje čas i rozpočtové zdroje.
Dopad na trh: krátkodobá úleva, dlouhodobější zranitelnost
Při rozložení do 120 dnů jde zhruba o 1,4 milionu barelů denně, což může trh psychologicky i fyzicky částečně uklidnit. Pokud ale přetrvají skutečné výpadky (produkce a přeprava), uvolnění rezerv nemusí stačit na plné vyrovnání šoku – zvlášť když cena Brentu v některých seancích znovu vystoupala k hranici 100 USD.
