BITCOIN: Je Kevin Warsh posledním hřebíkem do rakve býků? 🔨

Bitcoin prohlubuje ztráty směrem k úrovni 81 000 USD, čímž se vrací k nedávným lokálním minimům. Důvodem je rostoucí pravděpodobnost, že Kevin Warsh bude zvolen novým šéfem Fedu.
Trhy s predikcemi rychle ocenily Warsha jako jasného favorita, což posiluje americký dolar a znovu vyvíjí tlak na kryptoměny. Jeho pověst zastánce utažené měnové politiky, menší rozvahy Fedu a vyšších reálných úrokových sazeb zneklidňuje investory, kteří tradičně vnímají Bitcoin jako profitující aktivum z uvolněných finančních podmínek. S tím, jak Warshovy šance rostly, BTC klesl do pásma 81 000–82 000 USD a odepsal přes 3 %.
Historický kontext
Reputace Kevina Warsha jako „jestřába“ pramení především z jeho působení v Radě guvernérů Fedu během finanční krize 2008–2009, kdy opakovaně varoval před inflačními riziky, i když ekonomika sklouzávala k deflaci a rostoucí nezaměstnanosti. Po pádu Lehman Brothers Warsh trval na tom, že Fed by neměl polevit v boji proti inflaci.
Právě tato historie dnes trhy vede k očekávání, že jeho návrat by znamenal vyšší reálné sazby, menší rozvahu Fedu a nižší likviditu — tedy podmínky nepříznivé pro aktiva jako Bitcoin, která zpravidla těží z „levných peněz.“
Warsh a Bitcoin
Warsh byl také skeptický k excesům vyvolaným volnou měnovou politikou — do této kategorie občas zahrnoval i kryptoměny. Není sice otevřeně proti Bitcoinu, ale kritizoval jeho volatilitu i širší krypto-boom během období agresivních stimulačních politik centrálních bank.
Změní Warsh svůj postoj?
Současná situace se ale může odlišovat od minulosti:
-
Předseda Fedu nerozhoduje sám – měnová politika je kolektivním rozhodnutím celého FOMC, kde již pod vedením Powella dochází ke značným názorovým rozporům.
-
Politický tlak z Trumpovy administrativy pravděpodobně směřuje k nižším sazbám a prorůstové politice, bez ohledu na to, kdo Fed povede. Warsh tak může zmírnit svůj jestřábí postoj, pokud by se finanční podmínky výrazně utáhly nebo by se zvýšilo riziko recese.
-
Dnešní ekonomika je strukturálně odlišná od té v roce 2008 – vyšší zadlužení, větší citlivost na sazby a finanční systém, který reaguje rychleji na změny likvidity.
Zatímco Warshova reputace nyní vysvětluje výprodej Bitcoinu, jeho dlouhodobý dopad na kryptotrh může být mírnější, než se nyní trhy obávají.
Průlom v kryptolegislativě ve stínu nového kandidáta na šéfa Fedu
Současně USA směřují k vytvoření jasného regulačního rámce pro kryptoměny. Senátní výbor postoupil nejkomplexnější návrh zákona o tržní struktuře, jehož cílem je vymezit kompetence mezi agentury jako SEC a CFTC a nahradit současnou právní „šedou zónu“ konkrétními pravidly pro fungování firem s digitálními aktivy.
Největší sporný bod zůstávají stablecoiny – konkrétně otázka, zda by krypto firmy měly mít možnost nabízet výnosy či odměny z držby stablecoinů. Banky se obávají, že by to odlákalo vklady a narušilo finanční stabilitu. Bílý dům proto svolal na příští týden jednání na vysoké úrovni za účasti hlavních bank, kryptofirem, průmyslových skupin a politiků, aby našli možný kompromis.
Bitcoin (D1)
Dnešní výprodej posunul Bitcoin zpět k lokálním minimům z před dvou měsíců. Jedná se o klíčovou zónu, kterou musí býci ubránit, pokud chtějí znovu získat oporu v oblasti další podpory kolem 86 000 USD.
Zdroj: xStation 5
