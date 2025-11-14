Bitcoin pod tlakem. Z ETF odteklo rekordních 870 milionů dolarů

- Z bitcoinových ETF odteklo 870 milionů USD, druhý největší denní odliv od jejich spuštění.
- Bitcoin se propadl pod 96 000 USD, více než 20 % pod říjnovým maximem.
- Likvidita trhu klesla o 30 %, což zvyšuje riziko dalších prudkých výprodejů.
Bitcoin pokračuje v poklesu a jeho medvědí trend se prohlubuje, když se cena propadla pod hranici 96 000 USD. Investoři ztrácí chuť po rizikovějších aktivech a během jediného dne vybrali z bitcoinových ETF fondů téměř 870 milionů dolarů, což představuje druhý největší odliv kapitálu od jejich spuštění.
Cena největší kryptoměny se nyní nachází více než 20 % pod rekordem z počátku října, kdy dosáhla historického maxima přes 120 000 USD. Slábnoucí poptávka po kryptoměnách přichází v době, kdy se trhy obecně potýkají s útlumem rizikové chuti a rostoucí nejistotou ohledně dalšího vývoje měnové politiky v USA.
Kryptoměny v sevření makroekonomických tlaků
Trh s kryptoměnami zůstává pod výrazným tlakem od říjnového výprodeje v hodnotě 19 miliard USD, který smazal více než 1 bilion USD z celkové tržní kapitalizace kryptoměn. K likvidacím přispěla vlna nucených uzavírání pákových pozic – jen za posledních 24 hodin bylo zlikvidováno přes 1 miliardu dolarů spekulativních obchodů, ukazují data CoinGlass.
Oslabení kryptotrhu odráží i situaci na širších finančních trzích. Po krátkém růstu amerických akcií, který přinesla úleva z ukončení vládní uzavírky (shutdownu), se nálada opět zhoršila. Zpoždění makrodat v USA zvyšuje nejistotu ohledně toho, zda Fed skutečně přistoupí k brzkému snižování sazeb. Výsledkem je tlak na riziková aktiva – a kryptoměny jako tradičně reagují nejprudčeji.
Slábnoucí likvidita a klesající technická podpora
Podle dat společnosti Kaiko klesla hloubka trhu s Bitcoinem. To znamená schopnost absorbovat velké obchody bez výrazných cenových výkyvů – od říjnového výprodeje přibližně o 30 %. Trh se tak stává náchylnějším k prudkým pohybům a krátkodobým výprodejům.
Technicky se Bitcoin přibližuje k psychologické hranici 90 000 USD, přičemž sentiment zůstává utlumený. Obchodníci na derivátových trzích zvyšují pozice na volatilní strategie, jako jsou strangles a straddles, které těží z cenových výkyvů bez ohledu na směr pohybu.
Pokud se likvidita dále nezlepší a trhy nenajdou jistotu ohledně další politiky Fedu, může být cesta k návratu nad 100 000 USD delší, než investoři očekávají.
Graf: BITCOIN (H4)
