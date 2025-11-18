Bitcoin poklesl pod 90 000 USD, což značí zhoršení nálady na trzích

-
Bitcoin poklesl pod 90 000 USD, čímž ztratil zisky z roku 2025.
Pokles je výsledkem rizikové averze: nejistota ohledně vývoje sazeb, pokles ochoty riskovat a výstupy z pozic v kryptu.
Tento pohyb může signalizovat oslabení i u jiných rizikových aktiv a tlačit na akcie spojené s kryptem.
Důležitou úrovní podpory je přibližně 75 000 USD; zotavení bude záviset na zlepšení sentimentu nebo odvětvových příležitostech.
Bitcoin se poprvé za sedm měsíců propadl pod hranici 90 000 USD, čímž ztratil veškerý letošní zisk a vyjadřuje širší ochabování ochoty investorů riskovat. Pokles o téměř 30 % od říjnového maxima nad 126 000 USD ukazuje, že kryptoměny nejsou izolované od makroekonomických i sentimentových změn.
Zdroj: xStation5
Tržní dynamika a katalyzátory
Pokles Bitcoinu podpořily nejistoty ohledně očekávaných snižování úrokových sazeb v USA, slabší ekonomické signály a obecný ústup od rizikových aktiv. Výstupy institucí a prodeje pozic firem navázaných na kryptoměny dále zesílily propad. Technické úrovně podpory kolem 98 000 USD byly prolomeny, což vyvolalo další tlak.
Širší důsledky
Pokles Bitcoinu poukazuje na širší opatrnost v oblasti rizikových aktiv – jeho oslabování často odráží pokles důvěry v růstové investice. S vymazaným ročním ziskem je Bitcoin v křehčí pozici; analytici upozorňují, že další klíčovou supportovou hranicí je zhruba 75 000 USD. Cena přitom táhne dolů i akcie firem úzce spojených s kryptoměnovým světem.
Rizika, která stojí za sledování
Pokud makroekonomické podmínky zůstanou nepříznivé (např. zvýšení sazeb, slabá data), Bitcoin může dále testovat nižší úrovně a vyvolat další tlak na akcie kryptofirem. Dále, změny v sentimentu mohou vyvolat rychlé změny – obnova růstu tedy není garantovaná a bude vyžadovat nový katalyzátor (např. regulatorní jasnost, návrat institucionálních investorů).
