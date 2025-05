Bitcoin prolomil hranici 96 000 USD po oznámení transakce v hodnotě 2 miliard USD od Erica Trumpa 📈

Kryptoměny pokračují v růstu na vlně pozitivních zpráv. Bitcoin prolomil hranici 96 000 USD a připisuje si více než 2,00 % poté, co se objevily informace, že stablecoin USD1 společnosti World Liberty Financial bude použit k dokončení investice do burzy Binance. Transakce má hodnotu 2 miliardy USD a týká se společnosti MGX se sídlem v Abú Dhabí.

Eric Trump během akce Token2049 v Dubaji oznámil, že stablecoin USD1, krytý krátkodobými americkými státními dluhopisy, bude oficiálním nástrojem pro vypořádání této transakce. Stablecoin bude zároveň integrován do ekosystému Tron, který podporuje kryptomiliardář Justin Sun, což dále posílí jeho postavení na trzích DeFi i CeFi.

Proces investice zahrnuje převod závazku MGX ve výši 2 miliard USD na Binance prostřednictvím stablecoinu USD1, čímž se prohloubí spolupráce mezi SAE a globální kryptoměnovou burzou. Společnost World Liberty Financial, která má vazby na rodinu Trumpových, chce stablecoin USD1 prosadit jako transparentní, regulovaný a bezhraniční digitální dolar. Spoluzakladatel Zach Witkoff zdůraznil nadcházející integrace s DeFi a maloobchodními aplikacemi, což signalizuje ambici USD1 stát se dominantním nástrojem v oblasti užitkových stablecoinů.

Zdroj: xStation 5

