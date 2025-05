Bitcoin proráží 97 000 USD poté, co první americký stát schválil zákon o rezervách 🔔📈

Včera, ve druhé polovině dne, se New Hampshire zapsal do historie jako první americký stát, který přijal zákon umožňující vytvoření strategické rezervy v Bitcoinu. Po oznámení této zprávy dnes Bitcoin vystřelil z přibližně 94 000 USD na 97 000 USD. Nadšení investorů podporují očekávání domina a možného přijetí podobných strategií v dalších státech USA.

Dne 13. března 2025 guvernérka Kelly Ayotte podepsala zákon HB 302, který opravňuje státního pokladníka investovat veřejné prostředky jak do drahých kovů, tak do digitálních aktiv, jako je Bitcoin. Zákon byl oficiálně vyhlášen včera a vstoupí v platnost za 60 dní. Model obsažený v návrhu vychází z doporučení nezávislého think-tanku Satoshi Action.

Co zákon umožňuje

Zákon HB 302 dává státnímu pokladníkovi státu New Hampshire pravomoc alokovat část veřejných prostředků z těchto zdrojů:

Obecný fond (General Fund)

Rezervní fond pro mimořádné situace (Rainy Day Fund)

Jiných fondů, které schválí zákonodárný sbor

Zákon omezuje celkovou expozici vůči digitálním aktivům a drahým kovům na 5 % všech veřejných prostředků, aby zajistil diverzifikaci bez nadměrného rizika. Důležitým pravidlem je, že investice se mohou týkat pouze digitálních aktiv s tržní kapitalizací přesahující 500 miliard USD – tuto podmínku v současnosti splňuje pouze Bitcoin.

Investice musí být drženy bezpečně:

V institucích s úschovou aktiv regulovaných v USA

Ve vícepodpisové (multisig) peněžence pod kontrolou státu

Prostřednictvím burzovně obchodovaných produktů (ETP) schválených americkými regulátory

Odhadovaný rozsah investice

Pro lepší pochopení možného dopadu zákona se podívejme na hlavní veřejné fondy státu New Hampshire, na které se zákon odkazuje:

Obecný fond (General Fund) má v roce 2025 odhadovanou hodnotu 2,107 miliardy USD . Limit 5 % odpovídá přibližně 105 milionům USD .

Rezervní fond (Rainy Day Fund) je pro rok 2024 odhadován na 306 milionů USD. Limit 5 % zde znamená zhruba 15,3 milionu USD.

Shrnutí: Za aktuálních podmínek by mohl stát New Hampshire investovat do Bitcoinu a drahých kovů až 120 milionů USD. Vzhledem k tomu, že 5% limit platí pro obě třídy aktiv dohromady, je pravděpodobné, že prostředky budou rozděleny mezi Bitcoin a drahé kovy. Přesný poměr zatím není znám, ale lze předpokládat, že roční investice budou v řádu desítek milionů dolarů.

Model pro ostatní státy

Návrh zákona byl velmi dobře přijat mezi zastánci Bitcoinu. Dennis Porter, generální ředitel think-tanku Satoshi Action, jej označil za „návod“ pro odpovědnou integraci Bitcoinu. Zdůraznil, že zákon dokazuje, že „lze chránit peníze daňových poplatníků, diverzifikovat rezervy a připravit státní pokladny na budoucnost“.

Mezi klíčové podporovatele návrhu patřili poslanec Keith Ammon, většinový lídr Jason Osborne a New Hampshire Blockchain Council. Požadavky na bezpečné uchovávání aktiv a omezený rozsah investic mají zajistit stabilitu, a zároveň umožnit potenciální výhody jak tradičních, tak digitálních uchovatelů hodnoty.

Fakta o New Hampshire

New Hampshire je malý, ale bohatý americký stát s přibližně 1,4 milionu obyvatel, což jej řadí na 41. místo mezi státy USA podle populace. Přesto se dlouhodobě řadí mezi nejbohatší státy v zemi – s vysokým mediánem příjmu domácností, nízkou chudobou a nízkou nezaměstnaností. Rozpočet státu pro fiskální rok 2025 činí přibližně 7,6 miliardy USD – relativně skromný ve srovnání s většími státy, jako je Kalifornie nebo New York. Odráží to ale konzervativní fiskální model státu: nízké daně, žádná daň z příjmu ani daň z prodeje a efektivní veřejné výdaje.

Bitcoin (denní interval)

Temné mraky nad kryptotrhem se začínají rozplývat. Po včerejší zprávě se Bitcoinu podařilo prorazit směrem k 97 000 USD – tedy přibližně +3 000 USD za jediný den. Z pohledu technické analýzy zůstává hlavní rezistencí psychologická hranice těsně pod 100 000 USD. V krátkodobém horizontu však mohou hrát významnou roli také makroekonomické faktory. Dnes bude zveřejněno rozhodnutí Fedu, následované tiskovou konferencí předsedy FOMC Jeroma Powella. Stejně důležitým tématem zůstává obchodní válka a probíhající jednání o možných dohodách USA s globálními partnery.

Zdroj: xStation 5

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!

Pozice na nákup (long) i prodej (short)

Možnost obchodování s pákou 1:2

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma: