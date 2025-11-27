Bitcoin zpět nad 90 000 USD: futures a opce naznačují změnu nálady na trhu

- Bitcoin se po více než měsíční korekci zvedá nad 90 000 USD, zatímco implikovaná volatilita i tlak nucených likvidací slábnou.
- Na trzích perpetual futures a opcí roste zájem o dlouhé pozice, přičemž hlavní zájem se soustředí na call opce se strikem 100 000 USD.
- Spotová bitcoinová ETF po rekordních listopadových odlivech zaznamenala první přítoky, trh ale zatím vnímá růst spíše jako konsolidaci než nový trend.
Bitcoin se po více než měsíčním výprodeji zvedá zpět nad 90 000 USD a spolu s dalšími rizikovými aktivy maže část ztrát. Obchodníci testují, jestli nejhorší fáze poklesu už neproběhla, zatímco data z derivátů i ETF naznačují opatrný obrat sentimentu.
Bitcoin maže část výprodeje
Ve středu se bitcoin vyšplhal až k 90 460 USD, což je nejvyšší úroveň za téměř týden, a během čtvrteční asijské seance dál posiloval směrem k 92 000 USD. Oproti rekordnímu maximu lehce nad 126 000 USD z počátku října je nyní zhruba 28 % pod vrcholem, přičemž v minimu korekce byl propad kolem 36 %. Implikovaná volatilita zůstává relativně utlumená, což odráží větší roli institucionálních investorů. Trh už nereaguje tak prudce jako v éře čistě spekulativních obchodů. Současně ubývá známek nucených likvidací, které po říjnovém propadu smazaly z kryptotrhu přes bilion dolarů tržní kapitalizace.
Deriváty: od defenzivy k opatrnému růstu
Na trhu perpetual futures, který je klíčový pro pákové sázky, se zvyšuje poptávka po dlouhých pozicích, zatímco celkový otevřený zájem zůstává spíše umírněný. Financování těchto kontraktů se po krátkém propadu do záporu vrátilo do plusu, což ukazuje na převahu sázek na růst. Podle stratégů z Wintermute se pásmo „vysokých osmdesátek“ v posledních týdnech chovalo jako konsolidační zóna po předchozím trendu dolů. Na opčním trhu mají nyní nejvyšší otevřený zájem call opce se strikem 100 000 USD, zatímco dříve dominovala ochrana přes put opce kolem 80 000 a 85 000 USD. Podle Spencera Hallarna z GSR byly v předchozích týdnech výrazně omezeny spekulativní longy, což z technického hlediska nechává prostor pro současný odraz.
ETF fondy jako indikátor tržního sentimentu
Americká spotová bitcoinová ETF jsou hlavním kanálem, kudy teče kapitál do bitcoinu a ven. V úterý zaznamenala tato skupina fondů čisté přítoky kolem 130 milionů USD a fond BlackRocku se po sérii odlivů vrátil k nákupům. Celkově ale z 12 US spotových bitcoinových ETF v listopadu odteklo 3,6 miliardy USD, což je dosud nejhorší měsíc od jejich spuštění a první skutečný zátěžový test této struktury. Říjnový propad, odstartovaný tržní reakcí na hrozbu vyšších cel ze strany Donalda Trumpa, smazal z kryptotrhu více než bilion dolarů a spustil vlnu nucených likvidací. Současný návrat bitcoinu nad 90 000 USD tak trh vnímá spíše jako fázi konsolidace a přecenění rizika než jako potvrzený začátek nové růstové vlny.
Graf: BITCOIN (D1)
