Platina posiluje díky čínskému futures kontraktu

- Platina vyskočila k 1 650 USD za unci po spuštění nového futures kontraktu v Kantonu, který je navázaný na fyzické dodání a otevírá trh širšímu okruhu investorů.
- Dovozy platiny do Číny v říjnu stouply na 10,2 tuny, trh míří ke třetímu ročnímu deficitu v řadě a přidávají se i spekulace o možných clech v USA.
- Z růstu cen těží akcie těžařů jako Valterra Platinum a Impala Platinum, zatímco zlato, stříbro a palladium se pohybují výrazně klidněji.
- Platina vyskočila k 1 650 USD za unci po spuštění nového futures kontraktu v Kantonu, který je navázaný na fyzické dodání a otevírá trh širšímu okruhu investorů.
- Dovozy platiny do Číny v říjnu stouply na 10,2 tuny, trh míří ke třetímu ročnímu deficitu v řadě a přidávají se i spekulace o možných clech v USA.
- Z růstu cen těží akcie těžařů jako Valterra Platinum a Impala Platinum, zatímco zlato, stříbro a palladium se pohybují výrazně klidněji.
Platina si připisuje další silný růst. Spuštění nového futures kontraktu v Číně zvedlo očekávání tamní poptávky a ještě víc přitáhlo pozornost k už tak napjatému trhu s tímto kovem.
Nový futures kontrakt v Číně a skok v dovozech
Spotová cena platiny v Londýně vyskočila o 3,8 % k úrovni 1 650 dolarů za unci, nejvýše za více než měsíc, než část zisku odevzdala. V Číně nové futures s dodáním v červnu na burze v Kantonu intradenně přidaly až 12 % a pak růst částečně zkorigovaly. Kontrakt je postavený na fyzickém dodání kovu a je přístupný institucionálním i drobným investorům, čímž rozšiřuje okruh účastníků na jednom z hlavních trhů. Burza bude navíc denně zveřejňovat skladové zásoby, což dává neobvykle dobrý vhled do situace na čínském trhu. Už v říjnu se dovozy platiny do Číny vyšplhaly na 10,2 tuny, více než dvojnásobek objemu proti loňsku, také kvůli předzásobení před zrušením dlouhodobé daňové úlevy pro státní China Platinum k 1. listopadu.
Deficitní trh, spekulace o clech a rally těžařů
Platina je letos zhruba o 75 % výš, výkonem se blíží stříbru a výrazně předbíhá zlato. Trh míří ke třetímu po sobě jdoucímu ročnímu deficitu, mimo jiné kvůli výpadkům produkce v Jihoafrické republice, která patří mezi klíčové producenty. Dalším zdrojem nervozity jsou spekulace, že by platina mohla být zasažena případnými cly ze strany USA, což by přesměrovalo část fyzického kovu na americký trh a dále zpřísnilo podmínky jinde. Z růstu cen těží i akcie těžařů, například Valterra Platinum od červnového vstupu na londýnskou burzu zhodnotila o více než 70 % a výrazně posílily i další firmy v čele s Impala Platinum.
Zlato, stříbro a palladium v klidnějším režimu
Na ostatních drahých kovech je vývoj podstatně mírnější. Zlato se dopoledne drželo okolo 4 150 dolarů za unci, dolarový index byl prakticky beze změny. Stříbro se obchodovalo poblíž svého rekordu po dřívějším růstu a mírném výběru zisků. Palladium si připsalo menší nárůst.
Graf: PLATINUM (D1)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Wall Street a energetické trhy zakončily měsíc na vlně zisků
Stříbro dosahuje nových rekordních maxim!
Intel prudce roste díky spekulacím o čipech pro Apple
Ceny ropy zůstávají stabilní: Oči trhu míří k víkendovému jednání OPEC+
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.