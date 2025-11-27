Cena ropy stagnuje – investoři vyčkávají na vývoj mírových jednání

-
Ceny ropy se pohybují bez větších změn – Brent na 63,18 USD, WTI na 58,81 USD.
-
Trh vyčkává na vývoj mírových jednání mezi USA a Ruskem.
-
Nové americké sankce na ruské producenty jsou zatím kompenzovány diplomacií.
-
OPEC+ pravděpodobně ponechá těžbu beze změny, poptávku může podpořit snížení sazeb Fedu.
Ceny ropy zůstaly ve čtvrtek téměř beze změny, když investoři vyhodnocují diplomatické snahy o ukončení války na Ukrajině na pozadí nových sankcí vůči ruským producentům. Obchodování zůstává tlumené kvůli svátku Díkůvzdání v USA, který snižuje likviditu na trzích.
Futures na Brent vzrostly jen o 5 centů (0,1 %) na 63,18 USD za barel, zatímco americká WTI přidala 16 centů (0,3 %) na 58,81 USD. Tyto pohyby odrážejí opatrnost trhu – investoři sledují zprávy o možné mírové iniciativě, přičemž podle informací má americký vyjednavač Steve Witkoff příští týden odcestovat do Moskvy k jednáním s ruskými představiteli.
Přestože naděje na příměří tlumí obavy o nabídku, Rusko podle vyjádření svých diplomatů odmítá větší ústupky, čímž zůstává nejistota na trhu vysoká. Podle banky Barclays aktuálně geopolitické napětí i mírové snahy vzájemně vyvažují tržní rizika spojená s novými americkými sankcemi.
Na straně nabídky se očekává, že OPEC+ ponechá na svém nedělním zasedání produkční kvóty beze změny, i přesto, že někteří členové skupiny zvyšují těžbu již od dubna ve snaze získat větší podíl na trhu. OPEC+ jako celek přitom zajišťuje přibližně polovinu světové produkce ropy.
Trhu navíc pomáhají rostoucí očekávání, že americký Fed v prosinci sníží úrokové sazby, což by podpořilo hospodářský růst a tím i poptávku po ropě. Analytik společnosti OANDA Kelvin Wong však upozornil, že pokud Fed 10. prosince překvapí jestřábím výhledem, může dojít k novým výkyvům.
Krátkodobě je podle Wonga WTI pravděpodobně uvězněna v pásmu mezi 56,80 a 60,40 USD, a to až do konce roku, pokud se neobjeví výraznější tržní katalyzátor.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americké ropy WTI se aktuálně pohybuje na úrovni 58,69 USD, přičemž se jí podařilo prorazit nad obě klíčové úrovně klouzavých průměrů – EMA 50 (58,35 USD) a SMA 100 (58,17 USD). Tento technický průlom potvrzuje zlepšující se krátkodobý sentiment, i když se po prudším růstu objevuje mírná korekce. CCI se nachází na hodnotě 77,6, což signalizuje, že se trh blíží do překoupeného pásma, ale zatím se nejedná o extrémní úroveň. Momentum zůstává silné a pozitivní (100,65), což potvrzuje pokračující nákupní tlak v posledních hodinách. Důležitá podpora se nachází na 57,10 USD, kde došlo k odrazu po předchozím výprodeji. Tato hladina nyní slouží jako klíčová hranice, jejíž prolomení by mohlo vést k obnovení medvědího trendu. Naopak udržení ceny nad klouzavými průměry může podpořit další pohyb směrem k rezistenci kolem 59,10–59,40 USD.
Zdroj: xStation5
