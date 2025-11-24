Bitcoinová ETF krvácí. Listopadové odlivy míří k rekordu a tlačí cenu dolů

- Z bitcoinových ETF v USA v listopadu odteklo zhruba 3,5 mld. USD, což míří k nejhoršímu měsíci od jejich spuštění a ukazuje na výrazné ochlazení sentimentu.
- Největší fond IBIT od BlackRocku, který drží asi 60 % aktiv, zaznamenal odliv přes 2,2 mld. USD, zatímco bitcoin se propadl až k 80 553 USD a obchoduje se kolem 85 951 USD.
- Toky peněz v ETF fungují jako zpětná vazba pro cenu, uzavírání pákových strategií a širší ústup z rizikových aktiv zvyšují volatilitu a citlivost trhu na další pokles.
Bitcoinová ETF míří k rekordním odlivům, sentiment na trhu je viditelně ochlazený. Z amerických spotových bitcoinových fondů odteklo v listopadu přibližně 3,5 miliardy USD, což téměř dorovnává únorový rekord 3,6 miliardy. Bitcoin se v pátek propadl až k 80 553 USD, o víkendu část ztrát smazal a v pondělí ráno se obchodoval kolem 85 951 USD, přibližně 8 % v mínusu od začátku roku.
Rekordní odlivy z IBIT a konec euforie
Největší tlak je na iShares Bitcoin Trust (IBIT) od BlackRocku, který drží asi 60 % aktiv v rámci spotových bitcoinových ETF. Jen v listopadu z něj odteklo zhruba 2,2 miliardy USD, takže pokud nenastane prudký obrat, oznámí svůj jednoznačně nejhorší měsíc. Kombinace slabé ceny bitcoinu a rekordních odlivů naznačuje, že euforie z jara je pryč a část investorů realizuje zisky nebo uzavírá pozice.
ETF jako zpětná vazba pro cenu a roli hrají i hedgeové fondy
Spotová bitcoinová ETF jsou od ledna 2024 hlavním kanálem, kudy teče kapitál do bitcoinu a ven. Citi spočítala, že 1 miliarda USD čistého odlivu statisticky odpovídá přibližně 3,4 % poklesu ceny a platí to i opačně. Analytici proto pracují s medvědím scénářem, ve kterém by se bitcoin při nulových přítocích do konce roku mohl pohybovat kolem 82 000 USD, přičemž realita je zatím ještě slabší, protože vidíme miliardové odtoky.
Další část tlaku souvisí s tím, že hedgeové fondy omezují páku a zavírají tzv. basis trades mezi spotem a futures. V pátek dosáhla obchodní aktivita v bitcoinových ETF rekordního objemu 11,5 miliardy USD, z toho přibližně 8 miliard připadalo na IBIT, který přitom ve stejný den zaznamenal čistý odliv asi 122 milionů USD.
Širší ústup z rizika a nervózní technologický sektor
Slabý výkon bitcoinu zapadá do širšího risk off módu. Klesají i rizikovější akcie od AI společností přes meme tituly až po krátkodobé momentum strategie a index S&P 500 míří k nejslabšímu měsíci od března. Krátkodobá korelace mezi bitcoinem a technologickými akciemi dosáhla začátkem listopadu rekordních hodnot, což ukazuje, že krypto se chová podobně jako ostatní růstová aktiva.
Investoři jsou nervózní z valuací v technologickém sektoru i z nejisté návratnosti investic do AI a část kapitálu se stahuje z nejvíce spekulativních segmentů včetně digitálních aktiv. Čisté toky do bitcoinových fondů tak fungují jako citlivý barometr ochoty podstupovat riziko a současná vlna odlivů ukazuje, že trh prochází nepříjemnou, ale zatím spíše konsolidační fází.
Graf: BITCOIN (D1)
