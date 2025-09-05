Broadcom ožívá díky gigantické AI zakázce, OpenAI vsadilo na vlastní čipy

Broadcom zažívá silný okamžik díky uzavření masivní objednávky na AI infrastrukturu, která přináší výrazné zlepšení výhledu na rok fiskální 2026. Společnost oznámila, že získala více než 10 miliard USD na zakázkách od nového zákazníka, což podle odhadů posílilo její akcie o přibližně 7 až 9 % na premarketu. CEO Hock Tan zároveň oznámil, že zůstane ve své funkci až do roku 2030, což dodalo investorům ještě větší jistotu.
Finanční Times přinesl zprávu, že tím tajemným zákazníkem je pravděpodobně OpenAI, která ve spolupráci s Broadcomem plánuje od roku 2026 zahájit sériovou výrobu vlastního AI čipu pro interní potřebu. Tímto chce snížit svou závislost na grafických procesorech od Nvidie.
Současně Broadcom představil své výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku: výnos činil 15,95 miliard USD, což překonalo očekávání Wall Streetu, zatímco upravený zisk na akcii dosáhl 1,69 USD. Společnost navíc očekává silný růst AI příjmů, které ve čtvrtém čtvrtletí mají podle odhadů vzrůst na 6,2 miliardy USD.
Analytici z významných bank, například Bernstein, J.P. Morgan a Morgan Stanley, komentovali, že rozsáhlost této zakázky a Tanovo rozhodnutí setrvat ve vedení výrazně posílily důvěru trhu.
