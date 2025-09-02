Cena kávy arabica klesá – deště v Brazílii zlepšují výhled sklizně, napětí s USA přetrvává

Cena kávy typu arabica na burze v New Yorku klesla až o 3,6 % na 3,7215 USD za libru, protože příznivé počasí v Brazílii, největším světovém producentovi, zvyšuje očekávání silné sklizně v příští sezóně. Zároveň však trh čelí nejistotě kvůli obchodnímu napětí s USA, které drží ceny pod tlakem.
Po suchém období se srážky v oblasti Minas Gerais, největším pěstitelském regionu arabicy, vrátily nad normál, jak ukazují data agentury Somar Meteorologia. Půda je dostatečně zavlažená, teploty jsou mírné a bez extrémů, uvádí ve své zprávě obchodník s kávou Sucafina. Důležitým faktorem pro další vývoj bude časování a četnost srážek během kritického období kvetení, které v Brazílii probíhá během září.
I přes pozitivní výhled sklizně však trh zůstává náchylný k prudkým výkyvům, a to především kvůli nejistotě ohledně obchodní politiky USA. Podle agentury Bloomberg svolal brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva na příští pondělí virtuální summit lídrů BRICS, kde se má diskutovat o možné obchodní strategii vůči očekávané ochranářské politice Donalda Trumpa.
Celkově tedy na trhu s kávou panuje kombinace příznivých produkčních podmínek a geopolitické nejistoty, která bude i nadále vytvářet tlak na volatilitu cen arabiky v následujících týdnech.
Graf Coffee (H4)
Cena kávy zaznamenala po silném růstu mírnou korekci z úrovně 389,33 USD (úroveň 78,6 % Fibonacciho retracementu), přičemž aktuálně se obchoduje kolem 370,20 USD, těsně nad hladinou 61,8 % Fibonacciho retracementu (365,52 USD), která slouží jako klíčová technická podpora. Káva si udržuje býčí technické nastavení, cena se stále nachází nad EMA 50 (351,74 USD) i SMA 100 (322,22 USD). Tyto klouzavé průměry se navíc pohybují směrem vzhůru, což podporuje pozitivní trend.
Momentum zůstává v kladných hodnotách (102,13), i když mírně klesá, což naznačuje slábnoucí, ale stále přítomné býčí momentum. Naopak CCI klesl pod -30 bodů, což signalizuje možnou krátkodobou korekci nebo ztrátu nákupního zájmu. Z objemových svíček je patrné, že během růstu byla obchodní aktivita nadprůměrná, což svědčí o silné podpoře kupců. V současné fázi trhu bude důležité sledovat, zda cena udrží support na 365,5 USD – jeho prolomení by mohlo otevřít prostor k poklesu až k hladině 348,80 USD (50 % retracementu).
Zdroj: xStation5
