Cena ropy klesá po uzavření příměří v Gaze, trh opouští rizikovou prémii

Ceny ropy dnes mírně oslabily poté, co předchozí den klesly přibližně o 1,6 %, když se zmírnila geopolitická rizika v důsledku příměří mezi Izraelem a Hamasem. Investoři reagovali na první fázi mírového plánu, který byl dohodnut za podpory USA a jehož cílem je ukončit válku v Gaze.
Brent crude poklesl o 66 centů (–1 %) na 64,56 USD za barel, zatímco americká WTI klesla o 61 centů (–1 %) na 60,90 USD. Podle hlavního komoditního analytika SEB Bjarneho Schieldropa přispívá k poklesu cen skutečnost, že „situace v oblasti Suezského průplavu a Rudého moře se může díky příměří stabilizovat“.
I přesto, že obě hlavní ropné benchmarky v pátek klesají, jsou Brent i WTI na cestě k týdennímu růstu. Brent si za týden připsal přibližně +1 %, zatímco WTI zůstala víceméně beze změny, což kontrastuje s prudkým propadem z minulého týdne.
Podepsané příměří mezi Izraelem a Hamasem počítá s ukončením bojů, částečným stažením izraelských sil z Gazy a výměnou zajatců. Tento vývoj by mohl snížit napětí v regionu a s ním i obavy z útoků na obchodní lodě, zejména ze strany jemenských Húsiů, kteří od roku 2023 útočí na plavidla v Rudém moři.
Pozornost trhu se nyní může opět přesunout k otázce rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Organizace OPEC+ v neděli oznámila mírnější navýšení produkce, než se původně očekávalo, což částečně zklidnilo obavy z nadbytku ropy na trhu. Analytici BMI upozornili, že „očekávaný prudký nárůst nabídky se zatím neprojevil v výraznějším propadu cen“.
Trh zároveň znepokojuje možnost prodlouženého rozpočtového patu v USA, který by mohl oslabit americkou ekonomiku a s tím i poptávku po ropě ze strany největšího světového spotřebitele.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena OIL.WTI se aktuálně obchoduje kolem 60,83 USD za barel, přičemž se blíží k ceně 60,32 USD, která v minulosti sloužila jako support . Technický obrázek je nyní jednoznačně medvědí. Cena klesla pod klouzavé průměry EMA 50 (61,71 USD) i SMA 100 (61,88 USD), což naznačuje zhoršený sentiment a převahu prodejců. Tento průraz potvrzuje pokračující sestupný trend, který trvá již několik obchodních seancí. CCI se nachází na výrazně nízké hodnotě –194,7, což značí silnou přeprodanost trhu. To sice může naznačovat krátkodobý prostor pro technický odraz, nicméně aktuální momentum nadále ukazuje na pokles. Momentum osciluje poblíž hodnoty 97,6, což odpovídá oslabenému růstovému tempu.
Zdroj: xStation5
