BREAKING: Cena ropy klesá po oznámení příměří v Pásmu Gazy

V pátek klesla cena ropy WTI o více než 2 %, a dostala se na úroveň okolo 59,90 USD za barel, což je nejnižší hodnota od května tohoto roku. Tento pokles byl způsoben především podepsáním dohody o příměří mezi Izraelem a Hamásem, která snížila geopolitická rizika a zmírnila obavy z narušení dodávek ropy z Blízkého východu. Dohoda zahrnuje mimo jiné propuštění rukojmích Hamásem a stažení izraelských jednotek z Gazy, což uklidnilo tržní sentiment.
Navzdory tomuto uvolnění napětí zůstávají investoři opatrní kvůli fundamentálním výzvám na trhu. Zaprvé, OPEC+ zvyšuje produkci, i když pomaleji, než se očekávalo, což sice částečně zmírňuje obavy z nadbytku nabídky, ale úplně je neodstraňuje.
Zadruhé, přetrvává nejistota ohledně poptávky, zejména v souvislosti s probíhajícím vládním shutdownem v USA, který trvá více než 10 dní. Tento prodloužený výpadek má negativní dopad na kondici americké ekonomiky, což by mohlo snížit spotřebu paliv v nadcházející zimní sezóně.
V důsledku toho se trh s WTI pohybuje mezi sníženým geopolitickým rizikem a tlakem způsobeným nadbytkem nabídky a oslabující poptávkou. Pokud nenastanou nové konflikty nebo výpadky dodávek, lze očekávat další tlak na pokles cen ropy.
